末日博士:瑞信大到不能救

「末日博士」魯賓尼表示,瑞信可能是「大得不能救」(Too big to be saved),而非「大得不能倒」(Too big to fail),原因是瑞信規模太大或而無法脫困,加上瑞士政府的能力較弱,現時不清楚監管機構是否有足夠資源救助。他又指,瑞信最大投資者已排除增持股份的可能性,故認為瑞信或有面臨倒閉風險。

沙特國行:無法再提供進一步財政支援

較早前,沙特阿拉伯國家銀行表明,因受制於監管要求,無法再向瑞信提供進一步的財政支援,否則其對瑞信的持股將超過10%的監管要求。