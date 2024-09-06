結業潮｜陳茂波理解部分行業中小企存挑戰　籲銀行給予支持及彈性

外圍經濟不明朗，息口高企，加上本港疫後恢復不似預期等因素下，中小企營商困難。財政司司長陳茂波出席一個體育經濟及旅遊峰會後表示，明白一些中小企因息口高企，經濟增長未如預期快，以及消費模式轉變等因素，部分行業面對一些挑戰，又呼籲銀行給予支持及彈性。

陳茂波指，當局已從三方面提供協助，包括政府當局、金管局與中小企及銀行界會面，希望因應現時市場情況，銀行界給予支持及提供彈性，如公司能繼續還款，無理由要求提早還款等；當局亦有不同基金支持中小企探索內地、中東地區及東盟國家等新市場，亦有基金協助中小企多運用科技及電子商貿做生意。

為振興市面經濟，他說，未來數月香港有許多盛事，如單車節、街馬及美酒佳餚等活動，希望可吸引更多國際旅客來港參觀及消費，強調會舉辦不同盛事，推動旅遊業持續發展及推動消費。

此外，他剛結束澳洲訪問，主要與當地金融及創科界交流，介紹香港近況及大灣區機遇，並邀請他們來港參觀考察、交流及合作，以及介紹未來香港經濟發展八大中心的方向，包括金融、創科及醫療科技。