美元定存2023｜美元定期存款利率比較　多行上調定存利率至5厘以上 【持續更新】

美元定存／美元定期存款2023｜美國聯儲局7月27日宣布加息0.25厘，聯儲局主席鮑威爾及會議聲明指出，今年美國或不會有減息機會。 在現時加息環境之下美元高企，想享有更高回報的話，亦可考慮直接將港元兌換成美元用作定存，而美元亦是其中一個熱門外幣定期選擇。 此外，目前多間銀行續以高息吸客，本報綜合多間銀行定存息率所見，現時以有中小行美元定期息率最高達5.1厘，如大眾見4.9厘；三大行仍續見4厘；亦有部分小行加息吸金。此外，需注意最終條款，及以各家銀行公布為準。 【10月6日更新上商、大新銀行、工銀亞洲定存資訊】

美元定存/美元定期存款2023｜美元定期存款在加息下有甚麼優勢？ 在加息環境下，美元定期存款有以下幾個優勢： 更高的收益率：隨着央行加息，銀行的貸款利率和存款利率都會上升，因此美元定期存款的利率也會隨之上升，帶來更高的收益率。 保證本金安全：美元定期存款是一種較為安全的投資方式，存款本金受到保險保護，即使銀行出現問題，你的本金也能得到保障。 防通脹：隨着加息，貨幣價值也會上升，通貨膨脹率可能會下降。持有美元定期存款可以抵禦通貨膨脹，定期利息可抵抗通貨膨脹率。 靈活性：美元定期存款通常具有不同的期限和利率選項，你可以根據自己的需求和投資計劃來選擇最適合自己的存款方式，這比賣出股票等高風險資產更有保障。 總之，在加息環境下，美元定期存款可以帶來更高的收益率和更好的保障本金的安全，同時也可以抵禦通貨膨脹的影響，是一種相對安全、收益穩定、靈活方便的投資方式。

滙豐銀行

美元定存2023｜各大銀行美元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的美元定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。am730團隊已整理出各大銀行最新的美元定期存款利率，供大家參考。 各大銀行最高美元定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打銀行 4.5 5 4.2 滙豐銀行 4.6 5.2 4 恒生銀行 5.2 5.2 1.1 中銀香港 4.6 5.2 4 富邦銀行 5.1 5.1 5.1 上海商業銀行 5.2 5.1 4.8 東亞銀行 5.1 5.1 4.6 招商永隆 4.4 4.8 4.8 工銀亞洲 5 5 4.9 大新銀行 5.3 5.4 4.1 大眾銀行 4.8 4.8 4.6 星展銀行 4.5 4.7 4.55 （*只限個別特選客戶或屬特別優惠。）

美元定存2023｜美元定期存款利率比較 中銀香港：1萬美元新資金定存6個月享5.2厘 中銀香港公布最新美元定存優惠，客戶以新資金經網上銀行或手機銀行，以1萬美元叙造美元定存，12個月存期可享4厘、6個月可享5.2厘、3個月則可享4.6厘息率。 詳情：中銀香港 滙豐銀行：美元定期6個月最高享5.2厘 現時於滙豐銀行開立6個月美元定存，上調至5.2%；12個月美元定存，息率最享4厘利率；3個月則享4.6厘，惟只限指定尚玉及卓越理財客戶及於指定網上渠道開立；其餘客戶開立6及12個月定存亦可享5%及3.8%年利率、3個月則享4.4厘。要注意上述起存額為2,000美元以上。 詳情：滙豐銀行 渣打銀行：6個月美元定存有5厘 三大發鈔行中的渣打銀行公布最新美元定存優惠，12個月美元定存息率由上調至4.2厘、6個月享5厘、3個月為4.5厘。客戶只要符合指定條件，即享定存額2,000美元以上的特惠息率，注意優惠只限透過網上理財開立。 詳情：渣打銀行