聯儲局線人:當局本周或加息0.25厘

Nick Timiraos在《華爾街日報》上,發表題為《為何聯儲局仍未準備好宣布戰勝通脹》(Why the Fed Isn’t Ready to Declare Victory on Inflation)的文章,表示有聯儲局官員、經濟學家均擔心現時通脹回落屬暫時性,憂慮潛在的物價壓力會持續。

Nick Timiraos指出,雖然疫情後導致汽車價格飈升、租金、交通的因素已消除,但現時經濟放緩因素太少,較難確信未來幾年,通脹能回落至聯儲局2%的目標,因而不認同部分投資者的樂觀看法;他又認為聯儲局或需繼續加息,以及長時間維持利率於高水平。

此外,Nick Timiraos表示,在通脹前景不明朗下,料當局或加息0.25厘;而他認為通脹及經濟活動若繼續放緩,官員方可討論是否有必要採取下一步行動。

