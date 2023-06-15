美國議息｜金管局將基準利率維持在5.5厘不變　余偉文料港利率將維持高企

美國聯儲局會後宣布維持利率於5.5厘。香港金管局表示，跟隨聯儲局決定將基準利率維持在5.5厘不變。現時聯邦基金指標利率的目標區間維持在5厘至5.25厘，為15個月以來首次停加息，基準利率仍處於2007年8月以來的最高水平。

余偉文料港利率會維持高企

金管局總裁余偉文周四（15日）見記者時表示，儘管美國聯儲局暫停加息，但加息周期是否到頂仍存不確定性，加上目前利率點陣圖反映年底前可能再加息1至2次，料本港利率會維持高企，將持續高息的環境。

余偉文亦表示，5月初起港元需求增強致港匯再走強，料6至7月企業派息期，及半年結帶動資金需求致港息波動，不排除會更加追貼甚至高過美息，但其後有望回落。