美國議息｜金管局將基準利率維持在5.5厘不變　余偉文料港利率將維持高企

美國聯儲局會後宣布維持利率於5.5厘。香港金管局表示，跟隨聯儲局決定將基準利率維持在5.5厘不變。現時聯邦基金指標利率的目標區間維持在5厘至5.25厘，為15個月以來首次停加息，基準利率仍處於2007年8月以來的最高水平。
余偉文料港利率會維持高企
金管局總裁余偉文周四（15日）見記者時表示，儘管美國聯儲局暫停加息，但加息周期是否到頂仍存不確定性，加上目前利率點陣圖反映年底前可能再加息1至2次，料本港利率會維持高企，將持續高息的環境。
余偉文亦表示，5月初起港元需求增強致港匯再走強，料6至7月企業派息期，及半年結帶動資金需求致港息波動，不排除會更加追貼甚至高過美息，但其後有望回落。
銀行體系結餘仍充裕應付銀行需要
至於目前銀行體系結餘降至400多億元，余偉文指出仍充裕應付銀行需要，相信目前資金不會對銀行體系帶來很大衝擊，有需要亦會按照市場需求增發或減發外匯基金票據，目前未有需要透過減發票據以增加市場資金。
余偉文續指，近期見港元拆息上升情況，銀行或透過高息搶存款，惟近期港息上升亦有季節性因素，使港息周期不確定性很大。他強調商業銀行利率要視乎資金成本結構等考慮，令銀行息口出現上落，提醒市民置業貸款時小心管理利率風險。