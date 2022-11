聯匯之父祈連活：有投機者過分低估金管局捍衛聯匯的能力

近日再有對沖基金揚言要沽空港元,賭聯繫匯率脫鈎,被譽為「聯匯之父」的祈連活(John Greenwood)表示,有投機者過分低估金管局捍衛聯匯的能力,只要監管當局願意維持港元利率在高水平,將吸引資金追捧港匯,為對抗淡友帶來充足資源,相信香港寧願令港息「飛至天比高」(to rise as high as the sky),亦不會放棄40年來建立的貨幣穩定機制。

外電引述祈連活表示,在中美角力之下,中國仍可繼續利用港元與美元掛鈎,保持與外界的商貿活動,又相信港匯兌每美元在7.75至7.85區間上落,至今仍是最合適的安排。

祈連活提到,在聯匯制度下,金管局可任意讓港元利率上升,以保持匯率穩定。雖然港息抽高會對香港物價、進口成本和資本市場帶來震動,但是若放棄聯匯制度,損失肯定會更大。

港匯 7.75 至 7.85 區間仍合適

對沖基金大鱷、Pershing Square Capital Management創辦人Bill Ackman上星期發表推文表示,已通過大量名義持有港元認沽期權,變相沽空港元,對賭香港聯繫匯率脫鈎。他又認為,聯繫匯率對香港不再有意義,港元與美元脫鈎只是時間問題。他之後再發另一推文指出,「考慮到近年中美脫鈎,我們認為維持將港元與美元掛鈎對中國而言甚為奇怪,甚至是尷尬」。

資深信貸交易員Boaz Weinstein之後亦透露有沽空港元,形容Bill Ackman押注港元貶值的交易相當聰明,雖然聯匯制度失效看起來可能性不大,但他相信凡事並無絕對。