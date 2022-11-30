聯匯之父祈連活：有投機者過分低估金管局捍衛聯匯的能力

近日再有對沖基金揚言要沽空港元，賭聯繫匯率脫鈎，被譽為「聯匯之父」的祈連活（John Greenwood）表示，有投機者過分低估金管局捍衛聯匯的能力，只要監管當局願意維持港元利率在高水平，將吸引資金追捧港匯，為對抗淡友帶來充足資源，相信香港寧願令港息「飛至天比高」（to rise as high as the sky），亦不會放棄40年來建立的貨幣穩定機制。

外電引述祈連活表示，在中美角力之下，中國仍可繼續利用港元與美元掛鈎，保持與外界的商貿活動，又相信港匯兌每美元在7.75至7.85區間上落，至今仍是最合適的安排。

祈連活提到，在聯匯制度下，金管局可任意讓港元利率上升，以保持匯率穩定。雖然港息抽高會對香港物價、進口成本和資本市場帶來震動，但是若放棄聯匯制度，損失肯定會更大。

港匯 7.75 至 7.85 區間仍合適

對沖基金大鱷、Pershing Square Capital Management創辦人Bill Ackman上星期發表推文表示，已通過大量名義持有港元認沽期權，變相沽空港元，對賭香港聯繫匯率脫鈎。他又認為，聯繫匯率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。他之後再發另一推文指出，「考慮到近年中美脫鈎，我們認為維持將港元與美元掛鈎對中國而言甚為奇怪，甚至是尷尬」。

資深信貸交易員Boaz Weinstein之後亦透露有沽空港元，形容Bill Ackman押注港元貶值的交易相當聰明，雖然聯匯制度失效看起來可能性不大，但他相信凡事並無絕對。