虛擬銀行定期比較｜Mox/平安壹賬通長定期享4%　8間香港虛銀優惠一覽

虛擬銀行／虛銀 2024｜ 本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

虛擬銀行｜ Mox Bank：港元定存6個月為3.3厘

虛擬銀行Mox公布，推出全港首創定期存款利息即時派，現時以本金最少1港元，開立定存6及12個月定存，可分別享3.3%、3.1%年利率；24個月則享3%年利率。

另外，Mox表示，向零售客戶提供無上限任何港元存款額之 1.5%基本活存年利率，為現時全港最高的基本活存年利

率，相當於大部分本地銀行普遍提供活存年利率的1.7倍，適用於 Mox 所有活期存款戶口，包括 Mox 及 Mox Invest 戶口中任何金額的港幣存款，無任何附加條件；美元活存年利率亦已上調至1.5％，其適用於30萬美元或以下的存款。

詳情：Mox Bank

虛擬銀行｜ 平安壹賬通：港元定存12個月4%

平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立定期可享：

1個月︰3%

2個月︰3.8%

3個月 & 4個月︰3.8%

6個月︰3.8%

12個月︰4%

該行一般活期儲蓄年利率，3月1日起調整至2厘，不論新舊個人客戶、新舊資金，亦不設存款額、無需手續費及最低結餘要求，亦沒有任何條件或賺息任務。此外，該行的基本活期年利率為全港最高。

詳情：平安壹賬通銀行

虛擬銀行｜ WeLab Bank：6個月港元定存見4厘

WeLab Bank匯立銀行「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立12個月定存，可享4厘；6個月見3.7%；3個月及1個月分別為3.7厘及2厘；開立9個月亦享4厘。至於 活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率。

詳情：WeLab Bank匯立銀行