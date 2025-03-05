虛擬銀行比較｜8間香港虛銀存款利息及優惠一文睇清（am730製圖）

【 3月5日更新】 Mox 及PAObank分別推10厘和8厘息吸客

此外，以下資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

虛擬銀行／虛銀 2025｜ 本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行(Virtual Bank)牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

虛擬銀行｜ Mox Bank ：簡單3步可賺1個月10厘優惠

Mox Bank近日推出1個月定存10%利率優惠，但需於3月31日前使用邀請碼「MOXBONUS」開戶，並在開戶後7天內存入7.5萬元的港元定存，即可享高達10%厘、約637元利息。

第一步： 用邀請碼「MOXBONUS」開立Mox戶口；

第二步： 於開戶起計7天內，開立一個月存款期、本金不少於7.5萬的定期存款；

第三步： 完成！你的定期存款期滿後，額外年利率將以現金獎賞方式發放

此優惠只適用於一個定期存款

需注意，該優惠僅適用於過去12個月未持有Mox戶口的客戶。10%利率由0.88%基本定存利率和581元現金獎賞組成；若定存金額超過7.5萬元，最高現金獎賞不會增多。現金獎賞將於6月30日或之前存入Mox戶口。

另外，Mox推出全港首創定期存款利息即時派，現時以本金最少1港元，開立定存3、6及12個月定存，可分別享3.1%、3.1%及2.85%年利率；24個月則享2.15%年利率。

詳情：Mox Bank

虛擬銀行｜ 新客1個月定存8厘

另一家數字銀行PAObank加推第二輪蛇年定存優惠，在3月31日前，全新個人客戶做1個月港元定存，首8.8萬元存款可享8厘年利率，入場門欄僅為為100元，今次優惠已包含基本年利率，目前1個月存息為3厘，額外提供的5厘息以現金回贈方式存入帳戶。

至於現有客戶方面，定存4個月及6個月息率最高3.5厘，而2個月、3個月及12個月分別為3厘、3.3厘及3.2厘，起存額亦為100元。

詳情：PAObank

虛擬銀行｜ WeLab Bank：3個月港元定存見3.5厘

WeLab Bank匯立銀行「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立定存可享下列年利率：

1個月 2.00%

3個月 3.31%

4個月 3.37%

6個月 3.00%

9個月 3.00%

12個月 3.00%

虛擬銀行｜ WeLab Bank：3個月美元定存見3.6厘

1個月2.50%

2個月3.50%

3個月3.60%

6個月3.20%

12個月2.50%

詳情：WeLab Bank匯立銀行