虛擬銀行／虛銀 2025｜本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行(Virtual Bank)牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。
此外，以下資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【3月5日更新】Mox及PAObank分別推10厘和8厘息吸客
虛擬銀行｜Mox Bank：簡單3步可賺1個月10厘優惠
Mox Bank近日推出1個月定存10%利率優惠，但需於3月31日前使用邀請碼「MOXBONUS」開戶，並在開戶後7天內存入7.5萬元的港元定存，即可享高達10%厘、約637元利息。
- 第一步： 用邀請碼「MOXBONUS」開立Mox戶口；
- 第二步： 於開戶起計7天內，開立一個月存款期、本金不少於7.5萬的定期存款；
- 第三步： 完成！你的定期存款期滿後，額外年利率將以現金獎賞方式發放
- 此優惠只適用於一個定期存款
需注意，該優惠僅適用於過去12個月未持有Mox戶口的客戶。10%利率由0.88%基本定存利率和581元現金獎賞組成；若定存金額超過7.5萬元，最高現金獎賞不會增多。現金獎賞將於6月30日或之前存入Mox戶口。
另外，Mox推出全港首創定期存款利息即時派，現時以本金最少1港元，開立定存3、6及12個月定存，可分別享3.1%、3.1%及2.85%年利率；24個月則享2.15%年利率。
詳情：Mox Bank
虛擬銀行｜新客1個月定存8厘
另一家數字銀行PAObank加推第二輪蛇年定存優惠，在3月31日前，全新個人客戶做1個月港元定存，首8.8萬元存款可享8厘年利率，入場門欄僅為為100元，今次優惠已包含基本年利率，目前1個月存息為3厘，額外提供的5厘息以現金回贈方式存入帳戶。
至於現有客戶方面，定存4個月及6個月息率最高3.5厘，而2個月、3個月及12個月分別為3厘、3.3厘及3.2厘，起存額亦為100元。
詳情：PAObank
虛擬銀行｜WeLab Bank：3個月港元定存見3.5厘
WeLab Bank匯立銀行「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立定存可享下列年利率：
- 1個月 2.00%
- 3個月 3.31%
- 4個月 3.37%
- 6個月 3.00%
- 9個月 3.00%
- 12個月 3.00%
虛擬銀行｜WeLab Bank：3個月美元定存見3.6厘
- 1個月2.50%
- 2個月3.50%
- 3個月3.60%
- 6個月3.20%
- 12個月2.50%
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虛擬銀行｜Livi Bank：3個月定期息率達3.2厘
livi Bank 理慧銀行推出定存優惠，現於手機應用程式，敍做12個月港元定存，可獲3%息率，至於6個月定存則為3.2%息率；4個月見3.2%；3個月為3.2%。最少敍做5萬或以上港元。
虛擬銀行｜螞蟻銀行：推高回報定期存款
螞蟻銀行指，推出可自訂存款期的高回報定期存款服務。客戶可以低至1元開立港幣或美元定期存款，同時定存金額不設上限，年利率更可達4.5%。該行基礎年利率3個月為1%、6個月為1.5%、12個月為2.8%；若新資金額外加息0.1至0.2%不等。
11月19日起調低eM+活期存款年利率，5萬至30萬元存款分檔可獲3.2厘，原本為3.5厘，並將最高利率存款上限由原來20萬提升至30萬元。現時該行普通年利率，存入5萬元或以下為1%；30萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。
詳情：螞蟻銀行
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虛擬銀行｜天星銀行：3個月定期享3厘
天星銀行指， 定期存款方面設以下優惠利率：
- 3 個月 3.00%
- 4 個月 2.90%
- 6 個月 3.00%
- 9 個月 3.00%
- 12 個月 3.10%
客戶亦可享首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率；而舊客戶則享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。
詳情：天星銀行
虛擬銀行｜ZA Bank 眾安銀行：「錢罌」享高達7厘活期
ZA Bank 眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，該行表示，新用戶成功開戶並開啟活期儲蓄子賬戶「錢罌」（Savings Pot），可享高達7%港元活期存款年利率。在1月31日或以前，ZA Bank 用戶完成本月指定活動挑戰可獲得額外最高共 4.99% 獎賞年利率，加上 0.01% 的活期基本年利率，當月可享高達 5% 活期年利率。
該行普通一般港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.91%及2.21%。而該行活期息率只得0.01厘。
詳情：ZA Bank眾安銀行
虛擬銀行｜富融銀行：3個月定存可享3.4厘息
富融銀行表示，現時開立港元定期存款，利率為以下：
- 3個月 3.30%
- 6個月 3.30%
- 12個月 3.20%
美元定存方面，該行現時3個月可享4%年利率；6個月定存為4%年利率；12個月可享3.9%年利率，1元即可起存，新舊資金適用。
詳情：富融銀行
虛擬銀行｜常見問題
甚麼是虛擬銀行？
虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務...詳情按此
虛擬銀行｜現時香港有多少間虛銀？
2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank、 PAObank、WeLab Bank 、livi Bank、天星銀行、眾安銀行 ZA Bank、富融銀行及螞蟻銀行...詳情按此
虛擬銀行｜虛銀受金管局監管制度保障？
虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高80萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉...詳情按此