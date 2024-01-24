虛擬銀行比較｜MOX全港首創定存4%息即時派　8間香港虛銀優惠一覽

虛擬銀行／虛銀 2024｜ 本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。

虛擬銀行｜ Livi Bank：12個月定期息率達3.4厘

livi Bank 理慧銀行推出定存優惠，現於手機應用程式，叙造12個月港元定存，可獲3.4%息率，至於6個月定存則為3%息率；4個月見2.8%；3個月為2.5%；1個月及7天則分別為0.45%及0.25%。最少叙造20萬或以上港元。

詳情：livi Bank理慧銀行

虛擬銀行｜ 螞蟻銀行：AlipayHK用戶用eM+高收益賬戶享日日生息

螞蟻銀行指，該行新增螞蟻銀行全新產品「eM+高收益賬戶」，AlipayHK用戶只需一次簡單授權，即可將AlipayHK餘額自動存入Ant Bank eM+並享3%活期存款年利率，邊賺息邊消費一app搞掂；更可享淘寶購物零手續費，及搶24% eM+活期年利率獎賞優惠。

螞蟻銀行表示，可享首月首港幣20萬元3%活期利率外。而即日起至1月26日，成功於以下搶獎賞活動時間前一日授權開通eM+並保持AlipayHK餘額自動轉入之合資格用戶，可於2024年1月12、19和26日下午3時於AlipayHK相關頁面搶24%活期年利率獎賞。成功領取24%年利率獎賞的合資格用戶，在指定獎賞期間可獲得首10萬港元eM+活期存款高達24%年利率。限時優惠名額數量有限，先到先得。

現時該行普通年利率，存入10萬元或以下為1%；10萬以上至20萬或以下，為0.5%；20萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。

詳情：螞蟻銀行