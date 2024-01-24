虛擬銀行比較｜MOX全港首創定存4%息即時派　8間香港虛銀優惠一覽

虛擬銀行／虛銀 2024｜本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。
此外，以下資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【1月24日更新】更新 MOX、天星銀行、富融銀行資訊
虛擬銀行｜Mox Bank：港元定存6個月為4厘
虛擬銀行Mox公布，推出全港首創定期存款利息即時派，現時以本金最少1港元，開立定存6及12個月定存，可分別享4%、3.2%年利率；24個月則享3%年利率。
另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。
詳情：Mox Bank
虛擬銀行｜平安壹賬通：港元定存4個月4.4%
平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立4個月港元定期存款，可享4.4%年利率；6、12個月港元定期存款享3.8%；3個月享3.8%；而1個月則享3%。
至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。
詳情：平安壹賬通銀行
虛擬銀行｜WeLab Bank：6個月港元定存見4厘
WeLab Bank 匯立銀行「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立12個月定存，可享3.8厘；6個月見4%；3個月及1個月分別為4厘及2厘；開立9個月亦享4厘。
至於該行活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率%。
虛擬銀行｜Livi Bank：12個月定期息率達3.4厘
livi Bank 理慧銀行推出定存優惠，現於手機應用程式，叙造12個月港元定存，可獲3.4%息率，至於6個月定存則為3%息率；4個月見2.8%；3個月為2.5%；1個月及7天則分別為0.45%及0.25%。最少叙造20萬或以上港元。
虛擬銀行｜螞蟻銀行：AlipayHK用戶用eM+高收益賬戶享日日生息
螞蟻銀行指，該行新增螞蟻銀行全新產品「eM+高收益賬戶」，AlipayHK用戶只需一次簡單授權，即可將AlipayHK餘額自動存入Ant Bank eM+並享3%活期存款年利率，邊賺息邊消費一app搞掂；更可享淘寶購物零手續費，及搶24% eM+活期年利率獎賞優惠。
螞蟻銀行表示，可享首月首港幣20萬元3%活期利率外。而即日起至1月26日，成功於以下搶獎賞活動時間前一日授權開通eM+並保持AlipayHK餘額自動轉入之合資格用戶，可於2024年1月12、19和26日下午3時於AlipayHK相關頁面搶24%活期年利率獎賞。成功領取24%年利率獎賞的合資格用戶，在指定獎賞期間可獲得首10萬港元eM+活期存款高達24%年利率。限時優惠名額數量有限，先到先得。
現時該行普通年利率，存入10萬元或以下為1%；10萬以上至20萬或以下，為0.5%；20萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。
詳情：螞蟻銀行
虛擬銀行｜天星銀行：3個月定期享4.4厘
天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享3.8至4.1厘息；至於3個月則為4.4厘、2個月及1個月存期分別為3.3及0.5厘年利率。
客戶亦可享首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率；而舊客戶則享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。
詳情：天星銀行
虛擬銀行｜ZA Bank 眾安銀行：港元及定存息可達20厘
ZA Bank 眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，該行表示，
推出儲活期，贏20%的港元定存優惠活動，可打開 ZA Bank App > 在首頁撳「存款」> 再撳「賺在起跑線」查看。
該行普通一般港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。
詳情：ZA Bank眾安銀行
虛擬銀行｜富融銀行：3個月定存可享4.4厘息
富融銀行表示，現時開立6及12個月港元定期存款，利率分別為4.1及3.5厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而3個月的定存年利率則為4.4厘；1個月及1星期分別為2厘與0.05厘。至於該行活期年利率則為0.1%。
詳情：富融銀行
虛擬銀行｜常見問題
甚麼是虛擬銀行？
虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務...詳情按此
虛擬銀行｜現時香港有多少間虛銀？
2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank、平安壹賬通、WeLab Bank 、livi Bank、天星銀行、眾安銀行 ZA Bank、富融銀行及螞蟻銀行...詳情按此
虛擬銀行｜虛銀受金管局監管制度保障？
虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉...詳情按此