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財經
2023-11-21 16:11:00

虛擬銀行比較｜MOX 6個月定期享4.6厘　首創即時派息　8間香港虛銀優惠一文睇清【持續更新】

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虛擬銀行比較｜8間香港虛銀存款利息及優惠一文睇清（am730製圖）

虛擬銀行比較｜8間香港虛銀存款利息及優惠一文睇清（am730製圖）

虛擬銀行／虛銀 2023｜本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

現時多間虛銀的港元年利率達4厘以上，其中ZA眾安銀行更推出定期存款利息即時派最新Mox Bank提供定期存款利息即時派活動，定存6個月高達4.6%年利率。

此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

【11月21日更新】更新Mox Bank、天星銀行定存資訊

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虛擬銀行｜Mox Bank：港元定存6個月上調至4.5厘 

虛擬銀行Mox公布，推出全港首創定期存款利息即時派現時以本金最少1港元，開立定存6及12個月定存，可分別享4.6%、4.25%年利率；24個月則享3.8%年利率。

另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。 

詳情：Mox Bank

虛擬銀行｜平安壹賬通：港元定存4個月4.8%

平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立4、6、12個月港元定期存款，可享4.8%年利率；3個月享3.7%；而1個月則享3%。

至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。

詳情：平安壹賬通銀行

虛擬銀行｜WeLab Bank：9個月港元定存見5.1厘

WeLab Bank 匯立銀行最新推出9個月港元定存息5.1厘優惠，為全港最高，同時該行將1年期定存息上調至0.4厘至4.9厘，僅次於富邦銀行的5厘，屬於虛擬銀行中最高。該行起存額僅為10元。

該行另有「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立12個月定存，可享4.7厘；6個月見4.5%；3個月及1個月分別為3厘及2厘；開立9個月亦享4厘。

至於該行活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率%。

WeLab Bank表示，定期存款金額上限與優惠期內的投資金額相同，因此投資金額愈高，定期存款金額上限愈高，意味若優惠期內一次性投資5萬元，定期存款金額同樣為5萬元。該行只接受新資金參加這次指定GoSave 2.0定期存款。

詳情：WeLab Bank匯立銀行 

香港虛擬銀行包括MOX Bank、平安壹帳通及weLab Bank。(資料圖片)

香港虛擬銀行包括MOX Bank、平安壹帳通及weLab Bank。(資料圖片)

虛擬銀行｜Livi Bank：12個月定期息率達3.4厘

livi Bank 理慧銀行推出定存優惠，現於手機應用程式，叙造12個月港元定存，可獲3.4%息率，至於6個月定存則為3%息率；4個月見2.8%；3個月為2.5%；1個月及7天則分別為0.45%及0.25%。最少叙造20萬或以上港元。

詳情：livi Bank理慧銀行

虛擬銀行｜螞蟻銀行：普通年利率達1%

螞蟻銀行指，由即日起至2023年9月30日，推出3週年百萬狂賞， 於推廣期內成功首次開通Ant Bank PayLater及消費一次，可享33%存款寶活期年利率。條款受細節約束。

至於現時該行普通年利率，存入10萬元或以下為1%；10萬以上至20萬或以下，為0.5%；20萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。

詳情：螞蟻銀行

螞蟻銀行（資料圖片）

螞蟻銀行（資料圖片）

虛擬銀行｜天星銀行：3個月定期享4.8厘

天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享4至4.5厘息；至於3個月則為4.8厘、2個月及1個月存期分別為4及3.3厘年利率。

至於現時新客戶成功開戶，從即日起，只需成功開立天星銀行個人存款帳戶，首5萬港元可享30天利率優惠期，高達 6.88%的港幣儲蓄存款年利率，利息將根據現有的利息支付週期存入合資格客戶的港幣儲蓄賬戶。

優惠期結束後，客戶將享首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率；而舊客戶則享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。

詳情：天星銀行

虛擬銀行｜ZA Bank 眾安銀行：12個月定存年利率3.01%

ZA Bank 眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，該行表示，該行一般港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。

而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。

詳情：ZA Bank眾安銀行 

虛擬銀行｜富融銀行：6個月定存可享4.7厘息

富融銀行表示，現時開立6及12個月港元定期存款，利率分別為4.7厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而3個月的定存年利率則為4.4厘；1個月及1星期分別為0.1厘與0.05厘。至於該行活期年利率則為0.1%。

詳情：富融銀行

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虛擬銀行｜常見問題

甚麼是虛擬銀行？

虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務...詳情按此

虛擬銀行｜現時香港有多少間虛銀？

2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank平安壹賬通WeLab Bank livi Bank天星銀行眾安銀行 ZA Bank富融銀行螞蟻銀行...詳情按此

虛擬銀行｜虛銀受金管局監管制度保障？

虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉...詳情按此

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