虛銀2023｜8間虛擬銀行存款一文睇清　一虛銀港元定存4個月達4.8厘【9月27日更新】

虛擬銀行／虛銀 2023｜本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。
現時多間虛銀的港元年利率達4厘以上，其中ZA眾安銀行更推出優惠6.6厘定存3個月，不過只限指定客戶；亦有虛銀推出高息港元存款提供逾4厘年利率。最新天星銀行亦提供6.88%活期存款年利率予其新客戶。
此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。
【9月27日更新】平安壹賬通定存資訊
虛銀2023｜Mox Bank：港元定存12個月上調至4厘
虛擬銀行Mox公布，現時以本金最少1港元，開立定存6、12及24個月定存，可分別享3.8%、4%、3.8%年利率；3個月及1個月則分別享2%及0.3%年利率。
另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。
詳情：Mox Bank
虛銀2023｜平安壹賬通：港元定存4個月4.8%
平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立3、6、12個月港元定期存款，可享3.7%年利率；4個月享4.8%；而1個月則享3%。
至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。
詳情：平安壹賬通銀行
虛銀2023｜WeLab Bank：12個月港元定存見4.2厘
WeLab Bank 匯立銀行最新推出「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立18、12個月定存，可享4.2及4.1厘；7個月見4%；3個月及1個月分別為3厘及2厘；開立24個月更享4.2厘。
至於該行活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率%。
虛銀2023｜Livi Bank：12個月定期息率達3.4厘
livi Bank 理慧銀行推出定存優惠，現於手機應用程式，叙造12個月港元定存，可獲3.4%息率，至於6個月定存則為3%息率；4個月見2.8%；3個月為2.5%；1個月及7天則分別為0.45%及0.25%。最少叙造20萬以上港元。
虛銀2023｜螞蟻銀行：普通年利率達1%
螞蟻銀行指，由即日起至2023年9月30日，推出3週年百萬狂賞， 於推廣期內成功首次開通Ant Bank PayLater及消費一次，可享33%存款寶活期年利率。條款受細節約束。
至於現時該行普通年利率，存入10萬元或以下為1%；10萬以上至20萬或以下，為0.5%；20萬或以上則採用活期儲蓄賬戶利率，即0.001%。
詳情：螞蟻銀行
虛銀2023｜天星銀行：3個月定期享4厘
天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享3.1厘息；至於3個月則為4厘、2個月及1個月存期分別為2.5及0.5厘年利率。
至於現時新客戶成功開戶，從即日起，只需成功開立天星銀行個人存款帳戶，首5萬港元可享30天利率優惠期，高達 6.88%的港幣儲蓄存款年利率，利息將根據現有的利息支付週期存入合資格客戶的港幣儲蓄賬戶。
優惠期結束後，客戶將享首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率；而舊客戶則享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。
詳情：天星銀行
虛銀2023｜ZA Bank 眾安銀行：推3個月定存6.6厘優惠
ZA Bank 眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，該行表示，該行一般港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。
而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。
詳情：ZA Bank眾安銀行
虛銀2023｜富融銀行：6個月定存可享4.5厘息
富融銀行表示，現時開立6及12個月港元定期存款，利率分別為4.5厘及4厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而3個月的定存年利率則為4.3厘；1個月及1星期分別為0.1厘與0.05厘。至於該行活期年利率則為0.1%。
詳情：富融銀行
虛銀2023｜常見問題
虛銀2023｜甚麼是虛擬銀行？
虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務...詳情按此
虛銀2023｜現時本港有多少間虛銀？
2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank、平安壹賬通、WeLab Bank 、livi Bank、天星銀行、眾安銀行 ZA Bank、富融銀行及螞蟻銀行...詳情按此
虛銀2023｜虛銀受金管局監管制度保障？
虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉...詳情按此