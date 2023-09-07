虛銀2023｜8間虛擬銀行存款一文睇清　一行活期高達6.88厘　5間虛銀港元定存逾4厘【9月7日更新】

此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

現時多間虛銀的港元年利率達4厘以上，其中ZA眾安銀行更推出優惠6.6厘定存3個月，不過只限指定客戶；亦有虛銀推出高息港元存款提供逾4厘年利率。最新天星銀行亦提供6.88%活期存款年利率予其新客戶。

虛擬銀行／虛銀 2023｜ 本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

至於該行活期存款，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率%。

平安壹賬通最近更新 定存優惠 ，客戶現時開立3、4、6個月港元定期存款，可享4.1%年利率；12個月享4.5%；而1個月則享3%。

另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。

虛擬銀行Mox公布，現時以本金最少1港元，開立定存6、12及24個月定存，可分別享3.8%、4%、4%年利率；3個月及1個月則分別享2%及0.3%年利率。

Mox Bank：港元定存12個月上調至4厘

Mox Bank：港元定存12個月上調至4厘

Mox Bank：港元定存12個月上調至4厘

Mox Bank：港元定存12個月上調至4厘

Mox Bank：港元定存12個月上調至4厘

Mox Bank：港元定存12個月上調至4厘

最新Livi Bank推出人民幣及美元定期存款服務，由即日起，個人客戶可於該行手機應用程式敍造人民幣及美元定期存款。定存存款金額分別最低為500人民幣及100美元，每筆定存金額不設上限，惟每位客戶的人民幣及美元最高總定期存款金額分別為一千萬人民幣及一百萬美元。

另外，於該行存入活期50萬港元，首5萬元有1%活期年利率，其餘45萬元則獲0.4%年利率；之後金額則為0.125%。

若叙造500元至20萬港元以下金額，叙造12個月定存，可獲2.4%息率，至於6個月定存則為2%息率；4個月見1.8%；3個月為1.5%；1個月及7天則分別為0.45%及0.25%。

虛銀2023｜ 天星銀行：3個月定期享3.8厘

天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享3.1厘息；至於3個月、2個月及1個月存期則為3.8厘、2.5及0.5厘年利率。

至於現時新客戶成功開戶，從即日起，只需成功開立天星銀行個人存款帳戶，首5萬港元可享30天利率優惠期，高達 6.88%的港幣儲蓄存款年利率，利息將根據現有的利息支付週期存入合資格客戶的港幣儲蓄賬戶。

優惠期結束後，客戶將享首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率；而舊客戶則享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。

詳情：天星銀行

虛銀2023｜ ZA Bank 眾安銀行： 推3個月定存6.6厘優惠

ZA Bank 眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，該行宣布，

每位在港好友，包括香港居民及訪港旅客，透過現有用戶邀請碼，在香港成功開戶後可獲得1張年利率為4.39厘的港元定存加息券，適用於存款金額1萬至5萬港元，存款期為3個月，加上基本年利率2.21厘，可享年利率高達6.6厘的3個月港元定期存款年利率，可賺高達800元。

該行一般港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，惟近期有所調低，現時年利率分別為3.01%、2.51%、2.21%及0.1%。

ZA Bank亦推出最新美元定期存款推廣，即日起至9月17日，用戶經App完成單筆兌換1,000美元或以上，將保證獲得一張5.9厘美元1個月定存加息券。使用加息券後，加上基本年利率0.1%，即享6%優惠年利率。加息券利率只適用於兌換美元的金額，上限為30萬美元。

而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。

詳情：ZA Bank眾安銀行

虛銀2023｜ 富融銀行：6個月定存可享4.2厘息

富融銀行表示，現時開立3及6個月港元定期存款，利率分別為3.8厘及4.2厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而12個月的定存年利率則為3厘；1個月及1星期分別為0.1厘與0.05厘。

至於該行活期年利率則為0.1%。

詳情：富融銀行