虛銀2023｜8間虛銀存款一文睇清　一行定存3個月有4.5厘　4間虛銀定存逾4厘【7月20日更新】

現時有4間虛銀的港元年利率達4厘以上，當中以螞蟻銀行新優惠最多，定存3個月可享4.5厘年利率，但只限指定客戶；亦有3間虛銀提供4.1至4.3厘的高息港元存款。此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

虛擬銀行／虛銀 2023｜ 本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息港元及美元的定期、活期存款等優惠。

虛銀2023｜ Mox Bank：港元定存12個月上調至3.5厘

虛擬銀行Mox公布，現時以本金最少1港元，開立定存12及24個月定存，由3.3%上調至3.5%年利率；6個月享3.4%；3個月及1個月則分別享2%及0.3%年利率。

另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。

詳情：Mox Bank

虛銀2023｜ 平安壹賬通：港元定存3、4、6個月有4.1%

平安壹賬通最近更新定存優惠，客戶現時開立3、4、6個月港元定期存款，可享4.1%年利率；9、12個月享3.4%；14天享2%；而1個月則享3.6%。

至於一般活期儲蓄年利率，則統一為1.2%。

詳情：平安壹賬通銀行

虛銀2023｜ WeLab Bank：6、9個月港元定存見4.3厘

WeLab Bank 匯立銀行最新推出「GoSave2.0」定期存款優惠，現開立6、9個月定存，可享4.3厘；12個月見3.8%；3個月及1個月分別為2厘及0.5厘。

至於該行活期存款，即日起至7月31日，首100萬港元資金可享0.01%年利率，及額外年利率1.49%，共1.5%。

詳情：WeLab Bank匯立銀行