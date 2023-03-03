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財經
2023-03-03 12:20:00

虛銀2023｜8間虛銀存款一文睇　Mox平安壹賬通最進取　有一間活期仲有8.8厘【3月3日更新】

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8間虛銀存款一文睇，Mox平安壹賬通最進取。(資料圖片)

8間虛銀存款一文睇，Mox平安壹賬通最進取。(資料圖片)

本港近年致力發展數碼金融，2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照。競爭激烈下，各間虛銀均豐富開戶迎新獎賞、高息定期及活期存款等優惠。

其中近期以平安壹賬通最進取，提供新客首8.8萬元定存6厘息率；亦有數間虛銀提供逾3厘的高息存款。此外，以上資料僅供參考，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。

（3月3日更新）

Mox Bank：新客最高享10厘 

虛擬銀行Mox公布，推出全新定期存款及迎新定期存款推廣，現定存3個月、6個月及12個月息分別為2.5厘、3厘及3.3厘，可以時開設最多5筆港元定期存款。

而由即日至本月31日，新客戶於開立戶口後的首7天內設定1個月港元定期存款，即享有額外9.7厘年利率。連同1個月港元定期存款的0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10%年利率，適用於5萬港元或以下的有關定期存款。

另外，總計為50萬港元或以下的港幣存款可享有0.3％活期存款年利率，而存放於Mox戶口的所有外幣存款則可享有0.01%年利率。 

詳情：Mox Bank

平安壹賬通：新客開立3個月定存首8.8萬元可享6厘

平安壹賬通最近更新定存優惠，新客戶在3月31日之前開立3個月港幣定期存款，首8.8萬元存款可享6%年利率。至於現有客戶，開立12個月可享3.8厘利率、5個月定存享3.3厘，入場由100港元起。此外，3個月為3.1厘；1個月為2.2厘。至於一般活期儲蓄年利率，則統一為0.4厘。

詳情：平安壹賬通銀行

WeLab Bank：6或12個月定存可享3厘

WeLab Bank最新推出定存優惠，現開立6或12個月定存可享3.0厘、3個月則享2厘。此外，該行提供「GoSave」定期存款優惠，提供高達2.6厘年利率，若更多客戶參與，相對息率再提高，而起存額由10港元起至最高20萬港元。

詳情：WeLab Bank 

Livi Bank：12個月定期息率達3.8厘

livi Bank推出定存優惠，現於手機應用程式叙造12個月定存，可獲3.8%息率，至於6個月定存則為3.6%息率，惟最少叙造20萬以上港元。

詳情：livi Bank

天星銀行指，6、9及12個月定存均享3.1厘息。(天星銀行)

天星銀行指，6、9及12個月定存均享3.1厘息。(天星銀行)

天星銀行：6、9及12個月定存均享3.1厘息

天星銀行指， 定期存款方面，6、9及12個月定存均享3.1厘息；至於3個月、2個月及1個月存期則為存期2.95、1.5及0.5厘年利率。至於現時新客戶成功開戶，首2萬港幣存款可享3.6厘的活期存款年利率，舊客戶可享首2萬元1.2厘息率，2萬以上至30萬可享0.5厘。

詳情：天星銀行

ZA Bank 眾安銀行：定存一年利率為3.31厘 

ZA Bank眾安銀行為本地第一間獲發牌的虛銀，其港元存款設12個月、6個月、3個月及1個月，年利率分別為3.31%、3.01%、2.51%及0.1%。而該行活期息率，首30萬港元存款只享有0.31厘的年利率，30萬港元以上更只得0.01厘。

詳情：眾安銀行 ZA Bank

富融銀行：6及12個月存款可享3厘息

富融銀行表示，現時開立6及12個月港元定期存款，利率均達3厘，新舊個人銀行客戶均可享此優惠，不設存款額上限。而3個月、1個月及1星期的定存年利率則為2.9厘、0.1厘與0.05厘。

詳情：富融銀行
 

螞蟻銀行：首2萬港幣存款利率可達8.88厘

螞蟻銀行指，由即日起至3月5日，成功開通Ant Bank PayLater賬戶，即可享存款寶首2個月的首2萬港幣存款利率，高達8.88厘，只限全新客戶；現有客戶亦可獲4.88厘的利率。

而現時客戶使用其「存款寶」計劃，首2萬港元存款，可享高達1%年利率。不過，2萬港元以上的存款利息未算突出，較適合小額存靈活地賺取高息。

詳情：螞蟻銀行

甚麼是虛擬銀行？

虛擬銀行即是指沒有實體，並主要透過網站、手機應用程式，處理提供存款、借貸、申請信用卡或扣賬卡等銀行服務。詳情按此

現時本港有多少間虛銀？

2019年金管局共發出8個虛擬銀行（Virtual Bank）牌照，包括Mox Bank平安壹賬通WeLab Bank livi Bank天星銀行眾安銀行 ZA Bank富融銀行螞蟻銀行詳情按此

虛銀受金管局監管制度保障？

虛銀和傳統銀行一樣，均受金管局監管，亦是「香港存款保障計劃」的成員，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，即是若虛銀不幸倒閉，客户仍能獲得最多50萬的賠償金。詳情按此

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