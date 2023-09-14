逆按揭｜終身免還款退休人士必睇　安老按揭申請資格及優缺點懶人包 (持續更新)

踏入退休年齡後，除了展開生活的另一章外，亦標誌離開工作環境，收入亦因此減少，不過生活支出仍是無法避免。撇除基本衣、食、住、行四大方面，醫療費用或醫療保費同樣是重要的支出規劃，對於擁有物業的人士而言，可以考慮申請安老按揭（逆按揭），以獲得穩定的年金收入。以下《am730》將相關安老按揭訊息整合成懶人包，即看申請資格及各種利弊。

逆按揭｜安老按揭等同「逆按揭」

安老按揭又稱為逆按揭，與其他物業按揭不同的是，安老按揭是指「以抵押已供滿物業借款」，即將物業作為抵押品借貸；而一般物業按揭則是抵押未供滿的物業借款，即普遍的「借樓買樓」。簡單而言，安老按揭對象只限老人家、長者，令其藉安老按揭，抵押名下部分，甚至全部住宅物業，向銀行借錢用作開支，最後更可以不需還錢。

現時逆按揭／安老按揭由12間機構負責運營，包括香港按證保險有限公司（HKMC），該公司亦提供敘造高成數按揭所需的按揭保險計劃。而按揭證券公司是由政府通過外滙基金全資擁有，屬半官方機構。

逆按揭｜安老按揭的優缺點

優點：

據香港按證保險有限公司（HKMC）資料顯示，安老按揭靈活的年金年期長，可在10年、15年或20年的固定年期內或終身每月收取年金；亦可於申請安老按揭貸款時及╱或在所選定年金年期內的任何時間，申請一筆過貸款以滿足個人需要。

申請人可隨時全數清還安老按揭貸款以贖回抵押物業而毋須繳交任何罰款；亦設6個月的冷靜期，首六個月內不論任何原因終止安老按揭貸款，按揭保費將獲全數退還及豁免。然而，借款人仍須清還累計利息、已加借的費用（如有）及終止安老按揭貸款的相關費用。

缺點：

跟承造按揭借錢一樣，申請逆按揭同樣要向銀行支付利息，另外還需支付按揭保費、輔導費、法律費，而申請人選擇定息，抑或浮息的逆按揭計劃，更直接影響每月年金所收到的金額。另外，貸款機構會向借款人收取按揭保費。按揭保費分兩部分，金額將由借款人支付並加借入安老按揭貸款。

基本按揭保費為指定物業價值的1.96%，分七期支付，每期費用為指定物業價值的0.28%；每月按揭保費則根據安老按揭貸款的總結欠，以年率1.25%計算，按月支付。當中亦有輔導費、法律費、手續費、驗樓等費用需支付。