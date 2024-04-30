鄭少秋主演《笑看風雲》重播　港股股民憂「丁蟹效應」

港股上周「五連升」，全星期累飆1,427點，更創近13年以來表現最好一周，亦一度重上18,000關口。不過，萬八關就未企穩，有股民就指，可能與鄭少秋主演的《笑看風雲》重播有關，更有人擔心引起「丁蟹效應」（秋官效應）。

上一次「丁蟹效應」發生於2022年10月，當時無綫電視TVB，於深夜重播由鄭少秋主演的《大都會》，不過，當時劇集未播出之際，港股當日已暴瀉逾1,000點。

而作為誕生「丁蟹效應」的經典神劇《大時代》，曾經在電視重播數次，在1992年、1997年、2006年及2015年播放期間時，恒生指數一度下跌20%至65%不等。過往外資大行里昂證券，亦在2004年為此發表研究報告。

秋官效應最早可追溯至1973年

「丁蟹效應」又名的秋官效應，最早可追溯至1973年。據東盛期貨行執行總監盧楚仁曾經表示，秋官對股市嘅「衝擊」在1967年8月至1973年3月9日的牛市已出現，當時恒指由58點，升至1,774點頂位，直至3月19日，秋官首次在TVB任男主角的《煙雨濛濛》播出後，恒指便開始暴插，直至1974年12月10日時，只剩150點，勁挫九成。