鄭州大幹30天 確保爛尾樓盤全面復工

內地繼續處理爛尾樓問題，被指為最多爛尾樓的城市──河南鄭州，據內地傳媒報道，當地政府近日下發關於開展保交樓專項行動的文件，要求大幹30天，確保全部停工樓盤持續復工。

多家內媒昨日引述一份落款為「鄭州市安置房建設和問題樓盤攻堅化解工作領導小組」的通知文件，顯示當地政府決定實施「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」的保交樓專項行動，鄭州將在10月6日前，實現全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工，並要求圍繞停工問題樓盤項目不能按期交樓、停工爛尾的原因，集中全部力量和有效資源攻堅克難，全力化解。

要求10 月 6 日前樓盤全面復工

該文件要求，當地各開發區、區縣（市）黨政主要領導要親自帶頭，親自分包1至2個重大停工問題樓盤項目；對於其他較為複雜的停工樓盤，屬地黨委政府主要領導要「履行兜底責任」。鄭州將嚴肅查處各類違法違規行為，推動處置房地產企業債務違約風險。