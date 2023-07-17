銀色債券2023｜7月28日認購　一文睇清各大銀行證券行認購優惠　一券商更送300元現金券 (持續更新)

銀色債券2023 / 銀債2023｜政府早前公布第8批銀債安排，新一批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率5厘，較去年銀色債券保證息率4厘為高，亦是目前歷史最高，而新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。以下《am730》為讀者整理有關各大銀行及證券行的認購優惠，內文將持續更新。 【7月17日更新】7間銀行及2間券商優惠資訊更新

銀色債券2023｜申請年齡及資金門檻 2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。 銀色債券2023｜銀色債券保證息率 對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。 銀色債券2023｜申請日期及時間 銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。 相關資訊：（點擊觀看）

銀色債券2023｜各銀行優惠 銀色債券2023｜滙豐：提供6免優惠 滙豐銀行於今批銀債中，為聯席安排行及配售銀行。滙豐指，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；該行將提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。 銀色債券2023｜渣打：推出5免優惠 渣打客戶透過債券戶口認購銀色債券，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券。 渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，新批銀色債券保證息率上調至5厘較以往高，相信能為長者提供既低風險，又穩定的回報；而去年渣打香港接獲的銀色債券申請，較對上一批增加近一成，料今次認購反應同樣踴躍。 銀色債券2023｜信銀國際：推出7免優惠 中信銀行(國際)將推出零售銀色債券「七免」優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

銀色債券2023｜恒生： 提供7免優惠 恒生銀行指，將提供各種線上線下認購渠道及「7免」 認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費。 銀色債券2023｜招商永隆：推6免優惠 招商永隆表示，將為推6項費用豁免優惠，包括手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費。 銀色債券2023｜花旗：提供7免優惠 花旗銀行表示，客戶以若債券戶口形式認購銀色債券，可獲豁免7項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費 。 銀色債券2023｜東亞：提供7免優惠 東亞銀行為客戶提供7項豁免收費優惠。客戶透過本行成功認購綠色債券，可獲豁免認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取之債券托管費、交收服務費及轉入費。