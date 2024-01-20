香港股市紀錄｜1987股災跌幅最大、1997成最大升幅 恒生指數最初僅30隻成分股？

香港，一個不大不小的城市，1,110平方公里的土地，住着700萬人；已開發土地只有四分一，卻建有全球最多摩天大樓；是國際金融中心，也擁有世界級地質公園。香港，一個薈萃東西文化的港口，92%人口是華人，生活方式卻很西化；城市建設充滿英國殖民色彩，社會氛圍卻離不開中國傳統文化底氣。 香港的獨特風光，由無數虛實和點線交織。《當代中國》將分數期，以「香港之最」為切入點，解構香港地理、金融、房屋、交通、人口和文化，從而加深讀者對香港的立體印象。
文：當代中國
四大經濟支柱金融業 佔本地生產總值五分一
香港是國際金融中心，金融服務業作為四大經濟支柱，佔本地生產總值五分之一。根據香港金融管理局資料，在2021年，全港一共有27.7萬名金融從業員，佔就業人口7.6%。作為全球最活躍及流動性最高的證券市場之一，香港股票市場規模龐大，以2022年5月市值48,260億美元計算，屬於全球第6大及亞洲第3大。現在就跟大家介紹香港的股市之最。
最重要股市指數｜恒指1964年創立 最初僅30隻成分股
恒生指數是香港股市表現的重要指標，早在1964年創立，由恒生銀行前董事長利國偉博士倡議、銀行研究部負責人關士光創製，最初原意僅供內部參考，直至1969年11月24日才公開發布。恒生指數創辦初期只有30隻恒指成分股（又名「藍籌股」），今年（2023年）6月5日起增加至80隻，當中最歷史悠久的藍籌股，包括中電控股（00002）、中華煤氣（00003）及滙豐控股（00005）等。
最大升跌市｜八七股災跌最兇 九七反彈成最大升幅
恒生指數作為港股重要指標，一升一跌都牽動投資者和小股民。說到港股最恐慌的時刻，1987年股災一定榜上有名。受美國華爾街股市拖累，恒指在當年10月中受到恐慌性拋售，1987年10月26日，當日的交易日更暴瀉1,120.7點，恒指收市報2,241.69點，跌幅達33.33%，是有史以來最大單日跌幅（以百分比計算）。至於香港歷史上最大升市（以百分比計算），則出現在1997年10月29日。此前由於泰銖被狙擊，港股被基金拋售一度下跌超過1,700點，其後市況出現強力反彈，恒指翌日回升1,705.41點，收報10765.3點，升幅達到18.82%。
最大新股集資王｜友邦保險集資逾1500億 創歷史紀錄
香港是國際最重要的首次公開招股（IPO）市場之一，2021年一共有98宗首次公開招股，集資總額達3,289億港元（下同）。香港歷史上集資額最大的新股，要數2010年10月29日在港上市的友邦保險（01299），當年集資額高達1,590億元，至今（2023年7月）仍無人能破。其他集資額過千億的企業，還包括2006年上市、集資額達1,249億元的工商銀行（01398），以及2019年在港上市的阿里巴巴（09988），其集資額高達1,010億元。
最早發行H股｜青島啤酒1993年掛牌 掀國企來港上市序幕
今年是國企「H股」在港上市30周年。所謂「H股」，是指在香港上市的中國註冊國有企業。改革開放後，中央政府於1990年代開始要求國企走出去，吸納資金推動發展，同時將內地企業體制，由國家計劃轉型至由市場主導。第一間以此身份在香港發行「H股」的，就是1993年掛牌的青島啤酒（00168）。1993年，來港上市的H股企業只有6間，市值約180億港元；截至2023年6月底，共有1,429家內地企業在港上市。過去30年，內地企業在港的集資額更高達8.2萬億港元，佔總集資額67%。
最先面世ETF｜97年金融風暴港府千億打鱷 創盈富基金退市
去年（2022年）7月 ，ETF產品（交易所買賣基金）被納入兩地股市的互聯互通機制，令香港ETF市場的產品組合擴闊不少。追溯歷史，最早在香港面世的ETF，就是被不少投資專家視為長線收息之選的盈富基金（02800）。
盈富基金起源自1997至1998年亞洲金融風暴期間，政府動用外匯儲備入市擊退國際炒家的資金，為令這筆資本有秩序地被市場消化，當局在1999年10月成立盈富基金，成為香港第一隻追蹤指數表現的ETF產品。目前香港上市的ETF數目超過150隻，市值超過4,000億港元。
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