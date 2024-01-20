香港股市紀錄｜1987股災跌幅最大、1997成最大升幅 恒生指數最初僅30隻成分股？

香港，一個不大不小的城市，1,110平方公里的土地，住着700萬人；已開發土地只有四分一，卻建有全球最多摩天大樓；是國際金融中心，也擁有世界級地質公園。香港，一個薈萃東西文化的港口，92%人口是華人，生活方式卻很西化；城市建設充滿英國殖民色彩，社會氛圍卻離不開中國傳統文化底氣。 香港的獨特風光，由無數虛實和點線交織。《當代中國》將分數期，以「香港之最」為切入點，解構香港地理、金融、房屋、交通、人口和文化，從而加深讀者對香港的立體印象。

文：當代中國

四大經濟支柱金融業 佔本地生產總值五分一

香港是國際金融中心，金融服務業作為四大經濟支柱，佔本地生產總值五分之一。根據香港金融管理局資料，在2021年，全港一共有27.7萬名金融從業員，佔就業人口7.6%。作為全球最活躍及流動性最高的證券市場之一，香港股票市場規模龐大，以2022年5月市值48,260億美元計算，屬於全球第6大及亞洲第3大。現在就跟大家介紹香港的股市之最。

最重要股市指數｜恒指1964年創立 最初僅30隻成分股

恒生指數是香港股市表現的重要指標，早在1964年創立，由恒生銀行前董事長利國偉博士倡議、銀行研究部負責人關士光創製，最初原意僅供內部參考，直至1969年11月24日才公開發布。恒生指數創辦初期只有30隻恒指成分股（又名「藍籌股」），今年（2023年）6月5日起增加至80隻，當中最歷史悠久的藍籌股，包括中電控股（00002）、中華煤氣（00003）及滙豐控股（00005）等。