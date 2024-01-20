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財經
2024-01-20 18:00:00

香港股市紀錄｜1987股災跌幅最大、1997成最大升幅 恒生指數最初僅30隻成分股？

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港股史上最大升跌市幾時發生？哪隻新股最吸金？

港股史上最大升跌市幾時發生？哪隻新股最吸金？

香港，一個不大不小的城市，1,110平方公里的土地，住着700萬人；已開發土地只有四分一，卻建有全球最多摩天大樓；是國際金融中心，也擁有世界級地質公園。香港，一個薈萃東西文化的港口，92%人口是華人，生活方式卻很西化；城市建設充滿英國殖民色彩，社會氛圍卻離不開中國傳統文化底氣。　　香港的獨特風光，由無數虛實和點線交織。《當代中國》將分數期，以「香港之最」為切入點，解構香港地理、金融、房屋、交通、人口和文化，從而加深讀者對香港的立體印象。

文：當代中國

四大經濟支柱金融業 佔本地生產總值五分一

香港是國際金融中心，金融服務業作為四大經濟支柱，佔本地生產總值五分之一。根據香港金融管理局資料，在2021年，全港一共有27.7萬名金融從業員，佔就業人口7.6%。作為全球最活躍及流動性最高的證券市場之一，香港股票市場規模龐大，以2022年5月市值48,260億美元計算，屬於全球第6大及亞洲第3大。現在就跟大家介紹香港的股市之最。

最重要股市指數｜恒指1964年創立 最初僅30隻成分股

恒生指數是香港股市表現的重要指標，早在1964年創立，由恒生銀行前董事長利國偉博士倡議、銀行研究部負責人關士光創製，最初原意僅供內部參考，直至1969年11月24日才公開發布。恒生指數創辦初期只有30隻恒指成分股（又名「藍籌股」），今年（2023年）6月5日起增加至80隻，當中最歷史悠久的藍籌股，包括中電控股（00002）、中華煤氣（00003）及滙豐控股（00005）等。

圖片攝於1993年，當年的應屆三甲香港小姐（左起）季軍余少寶、冠軍莫可欣及亞軍林麗薇，為一個財經節目介紹恒生指數走勢圖表。（圖片來源：Getty）

圖片攝於1993年，當年的應屆三甲香港小姐（左起）季軍余少寶、冠軍莫可欣及亞軍林麗薇，為一個財經節目介紹恒生指數走勢圖表。（圖片來源：Getty）

最大升跌市｜八七股災跌最兇 九七反彈成最大升幅

恒生指數作為港股重要指標，一升一跌都牽動投資者和小股民。說到港股最恐慌的時刻，1987年股災一定榜上有名。受美國華爾街股市拖累，恒指在當年10月中受到恐慌性拋售，1987年10月26日，當日的交易日更暴瀉1,120.7點，恒指收市報2,241.69點，跌幅達33.33%，是有史以來最大單日跌幅（以百分比計算）。至於香港歷史上最大升市（以百分比計算），則出現在1997年10月29日。此前由於泰銖被狙擊，港股被基金拋售一度下跌超過1,700點，其後市況出現強力反彈，恒指翌日回升1,705.41點，收報10765.3點，升幅達到18.82%。

1987年股災的黑色星期一，市民在中環一家銀行門口專注觀看屏幕上的財經資訊。1987年股災期間，香港股市更史無前例停市4日。（圖片來源：Getty）

1987年股災的黑色星期一，市民在中環一家銀行門口專注觀看屏幕上的財經資訊。1987年股災期間，香港股市更史無前例停市4日。（圖片來源：Getty）

最大新股集資王｜友邦保險集資逾1500億 創歷史紀錄

香港是國際最重要的首次公開招股（IPO）市場之一，2021年一共有98宗首次公開招股，集資總額達3,289億港元（下同）。香港歷史上集資額最大的新股，要數2010年10月29日在港上市的友邦保險（01299），當年集資額高達1,590億元，至今（2023年7月）仍無人能破。其他集資額過千億的企業，還包括2006年上市、集資額達1,249億元的工商銀行（01398），以及2019年在港上市的阿里巴巴（09988），其集資額高達1,010億元。

友邦保險2010年10月上市。（圖片來源：Getty）

友邦保險2010年10月上市。（圖片來源：Getty）

最早發行H股｜青島啤酒1993年掛牌 掀國企來港上市序幕

今年是國企「H股」在港上市30周年。所謂「H股」，是指在香港上市的中國註冊國有企業。改革開放後，中央政府於1990年代開始要求國企走出去，吸納資金推動發展，同時將內地企業體制，由國家計劃轉型至由市場主導。第一間以此身份在香港發行「H股」的，就是1993年掛牌的青島啤酒（00168）。1993年，來港上市的H股企業只有6間，市值約180億港元；截至2023年6月底，共有1,429家內地企業在港上市。過去30年，內地企業在港的集資額更高達8.2萬億港元，佔總集資額67%。

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改革開放後，1993年7月15日青島啤酒成為首隻國企在香港以H股形式上市，一眾公司的管理層和嘉賓們以一人一杯青島啤酒的別開生面方式慶祝。（網上圖片）

改革開放後，1993年7月15日青島啤酒成為首隻國企在香港以H股形式上市，一眾公司的管理層和嘉賓們以一人一杯青島啤酒的別開生面方式慶祝。（網上圖片）

最先面世ETF｜97年金融風暴港府千億打鱷 創盈富基金退市

去年（2022年）7月 ，ETF產品（交易所買賣基金）被納入兩地股市的互聯互通機制，令香港ETF市場的產品組合擴闊不少。追溯歷史，最早在香港面世的ETF，就是被不少投資專家視為長線收息之選的盈富基金（02800）。

Name 1999年10月盈富基金公開認購盈富基金於1999年11月12日正式掛牌，集資額約333億元，成為當年亞洲地區（除日本外）最大的首次公開招股。（圖片來源：Getty）

Name 1999年10月盈富基金公開認購盈富基金於1999年11月12日正式掛牌，集資額約333億元，成為當年亞洲地區（除日本外）最大的首次公開招股。（圖片來源：Getty）

盈富基金起源自1997至1998年亞洲金融風暴期間，政府動用外匯儲備入市擊退國際炒家的資金，為令這筆資本有秩序地被市場消化，當局在1999年10月成立盈富基金，成為香港第一隻追蹤指數表現的ETF產品。目前香港上市的ETF數目超過150隻，市值超過4,000億港元。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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