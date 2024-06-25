FM財自 | 納指的終極漲跌之路

納指經過一輪狂升之後，過去3個交易日明顯回跌，在一般散戶眼中看來，只是一段漲勢的回調，但在期貨及期權交易員眼中，卻是一段既精彩又驚險的歷程。

在此之前，納指100指數NDX，自6月5日開始突破歷史新高18700點之後，展開一段為期兩星期的強漲波段，兩星期當中連續多天破歷史新高，若相對標普500及道指作比較，更顯得納指的強勢，當時筆者的判斷是可能展開一波終極一漲，但勿在途中做空，除非到頂了，但何時是頂？

上週初時，納指期貨的夾淡倉的強勢，剛好遇著臨近6月21日的美國指數6月期貨及期權結算日，更顯得這波漲勢的欲罷不能，終點站可能就在 6月21結算日當天，我當時這樣想。