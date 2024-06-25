FM財自 | 納指的終極漲跌之路

納指經過一輪狂升之後，過去3個交易日明顯回跌，在一般散戶眼中看來，只是一段漲勢的回調，但在期貨及期權交易員眼中，卻是一段既精彩又驚險的歷程。
在此之前，納指100指數NDX，自6月5日開始突破歷史新高18700點之後，展開一段為期兩星期的強漲波段，兩星期當中連續多天破歷史新高，若相對標普500及道指作比較，更顯得納指的強勢，當時筆者的判斷是可能展開一波終極一漲，但勿在途中做空，除非到頂了，但何時是頂？
上週初時，納指期貨的夾淡倉的強勢，剛好遇著臨近6月21日的美國指數6月期貨及期權結算日，更顯得這波漲勢的欲罷不能，終點站可能就在 6月21結算日當天，我當時這樣想。
上周漲勢火熱，但到上周四，剩下一個交易日就結算的6月期貨在美國正式開市盤前漲破二萬點最高20095，正式開市後NDX最高在19979.9，之後展開一段跌勢。
從18500的起漲到突破二萬點，短短兩星期1500點的漲幅，以納指的歷史波幅來說是驚嘆的，誇張的，不是終極是什麽？
英偉達殺空倉後將震盪偏軟
但市場並不全如預期，在結算日（0621）當天出現最高位，而是有人偷跑提前了一天在星期四出現高位後回落跌，尤其是英偉達（NVDA），在6月20日盤前最高漲至141.99元，當天從歷史高位回落並倒跌收市，已埋下一個終極見頂的訊號，上周五的前文筆者也用《納指100結算前見頂了？》作標題，並非馬後炮。
昨晚（6月24）道指升260點，標指微跌，納指綜合指數跌逾1%，NDX跌220點收在19479點。
英偉達（NVDA）從歷史高位142元回跌第三天，收在118元附近，累跌逾16%。
相信這波納指及英偉達的漲過頭，殺空倉之後，會震盪偏軟一段時間，即使之後要再破頂，估計也需要數月時間之後。
所謂終極的特色，是漲時一路漲，回跌是一路回跌，中間很少喘息的機會。
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