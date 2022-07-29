MIRROR演唱會意外｜電盈股價半日跌1.2% 協興隆母公司半日無升跌（更新）

MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外後，演出隨即腰斬，主辦單位亦宣布取消餘下場次，MOOV亦透過社交平台亦取消所有與演唱會相關的活動。MakerVille母公司電訊盈科（008）今早低開1.4%，跌幅稍為收窄至1.2%，中午收市報4.17元。

電盈股份沉寂多年，MIRROR大紅令股價今年漸露起色，從12個月低位升至4元以上，曾升至4.54元，最大收報4.22元。電盈成立公司MakerVille令市場憧憬電盈會有所作為，當時行政總裁魯庭暉表示，「MakerVille是一個聚集Makers的地方，台前幕後致力於發展內容創作、藝人管理及活動業務三方面，公司會繼續為ViuTV提供精彩的內容以服務全港觀眾，同時希望將製作及發行業務拓展到亞洲以至全球，為更多觀眾帶來意想不到的娛樂體驗。MakerVille希望能匯聚香港以至全世界的人才及合作夥伴，不論是幕後製作精英，或幕前演藝人才，在這裡一起Make It Happen。」

協興隆由麥浚龍父公司擁有

至於另一參與作的協興隆舞台工程，其於2016年7月被知名藝人麥浚龍的父親麥紹棠擁有及擔任主席的中建富通（138）收購控股權益，據該公司最新年報顯示，集團間接應佔股份73%。該公司股價今早高開11.5%後，升至午高位0.23元後回落，中午收市前一度倒跌，半日收報0.169元，無升跌。

協興隆去年舞台音響、燈光及工程業務收入升逾 1 倍

年報資料顯示，中建富通舞台音響、燈光及工程業務收入約4,500萬元，按年增長1.25倍，佔總收入5.6%。由於收緊保持社交距離措施及延長跨境旅遊限制措施，包括電影業務及舞台音響、燈光及工程業務在內的文化娛樂業務，錄得經營虧損7,800萬元，主要由於商譽減值6,300萬港元及預期信貸虧損撥備400萬港元所致。受限聚令及跨境旅遊限制措施影響，因而甚少演唱會、表演及娛樂活動得以舉辦，舞台表演的經營環境依然艱難。

而協興隆去年收入1,200萬元，虧損300萬元，經營現金流負600萬元。協興隆主要為香港、內地、澳門及東南亞的現場流行曲演唱會及其他活動提供舞台機械工程服務，其創辦人及董事總經理區家鑫在表演舞台設計、金屬建造工程及工程服務方面擁有超過34年的經驗。