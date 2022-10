世界桌球大師賽｜奧蘇利雲再讚港是個跑步好地方　盼下次再來

在剛結束的香港世界桌球大師賽中,擊敗香港「神奇小子」傅家俊贏得冠軍的「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)在推特(Twitter)發文表示,很喜歡本周在香港,指賽事相當精彩,並擁有出色的粉絲,他再讚香港是個很好地方去跑步,期望下次再來香港。

讚 賽事精彩粉絲出色

奧蘇利雲指:「很喜歡本周在香港,如此精彩的賽事,有著出色的粉絲,香港是個很好的地方去跑步,祝賀傅家俊打出漂亮的桌球,以及一場艱難的決賽,期待下次再來香港。」(Loved this week in Hong Kong. Such an amazing event with brilliant fans. Great place for some running too. Congrats to Marcy Fu who played some lovely snooker all week and a tough final. Look forward to being back next time)

昨晚在紅館上演的世界桌球大師賽,「一哥」奧蘇利雲以局數6比4戰勝香港選手傅家俊,贏得10萬英鎊冠軍獎金。奧蘇利雲在賽前跑西貢麥理浩徑1段,形容是令人驚嘆的地方跑步,實在急不及待地想再跑一次。(Amazing run in an amazing place can’t wait to do it again some other time)。