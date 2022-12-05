世界盃2022｜人氣王曹圭成受訪爆：討厭日本晉級 南韓網民呼籲他謹言慎行

今屆世界盃其中一場最令人難忘的比賽，絕對是南韓絕殺葡萄牙2：1的賽事，這場勝利亦令南韓隊3屆世界盃以來首次躋身16強，在今晚香港時間深夜3時對決森巴兵團巴西。

隊中首席射手曹圭成在對迦納的比賽中，1人踢進2球，不僅讓他在韓國人氣暴漲，在日本也獲得「型男前鋒」的稱號，還一度進入日本推特趨勢榜，但他自由奔放的言行舉止也使他受到矚目。據日媒傳道，他在接受採訪時，坦言「討厭日本晉級16強」，讓日本球迷氣憤又失望，就連韓國球迷都呼籲這位「人氣王」要謹言慎行。

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

韓國球迷反應兩極 有球迷希望他能謹言慎行

據日媒報道，曹圭成面對韓國電視台「MBN」記者提問「日本進入16強，看到他們表現這麼好，讓人感到很討厭，日本的晉級是否對韓葡戰帶來影響？」後，曹圭成回答指：「我們不是因為日本晉級了，所以我們才一定要晉級，說實話，日本的晉級讓我覺得很討厭，我們也一定要晉級16強。」報導指出，曹圭成的回答其實沒有惡意。但他在公共場合做出這種發言，確實有些輕率。許多日本球迷得知消息後相當憤怒，指出「雖然我喜歡他在場上的表現，但他的發言讓我無法饒恕」、「真沒有運動家精神」、「他太不尊重日本了」。

而韓媒《EDAILY》則指出，韓國球迷的反應也很兩極。部分粉絲對他的發言感到不滿，認為這不是國家代表該做的行為，希望他能謹言慎行。有部分球迷則認為是媒體先用誘導性提問，且曹圭成使用的詞彙其實帶有「羨慕」的含意，是翻譯不洽當導致的誤會。