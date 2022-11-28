世界盃2022｜喀麥隆3分鐘轟兩球3：3迫和塞爾維亞 齊齊鬥到最後一輪 (美聯社)

世界盃G組次輪賽事，喀麥隆對塞爾維亞。兩隊在首輪都吞蛋輸波，今仗力爭首勝，力保出線希望。喀麥隆在先入波下被塞爾維亞完半場前連入兩球反先，換邊後更遭對手拋開比分。不過喀麥隆其後換入奇兵阿布巴卡，這位應屆非洲國家盃神射手在3分鐘內貢獻入球跟助攻，助球隊追成3：3，取得自2002年後於世界盃的第一分。

另外，首場分組賽為喀麥隆踢足90分鐘的國際米蘭守門員奧拿拿（Andre Onana），在今仗賽前數小時突然被剔出大軍名單，改由後備門將艾巴斯（Devis Epassy）把關。據多間法新社引述消息報道，奧拿拿是因為紀律問題被踢走。

塞爾維亞上半場發揮出色

這場比賽節奏明快，開波僅5分鐘，阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）接應隊友長傳，頭鋸攻門被喀麥隆門將化解。10分鐘，塞爾維亞在右路幾下短傳配合，米祖域殺入禁區後扣過對方守衛，左腳射門中門柱彈出。16分鐘，米祖域在禁區內12碼點得到起腳機會，他轉身抽射，皮球掠門而過。28分鐘，喀麥隆憑着一個具戰術意味的角球領先。右路角球開出，前柱球員二傳頂後，卡斯迪列圖（Jean-Charles Castelletto）白界線前輕鬆撞入成1：0，喀麥隆全隊一齊慶祝，後備球員橫跨球場，到後備席另一邊角球旗慶祝。

45分鐘，隊長杜辛泰迪治（Dusan Tadic）開出自由球，被傳媒喻為「新維迪」的中堅柏夫奴域（Strahinja Pavlovic）搶點成功，頭鎚破網，為塞爾維亞完追成1：1；一不離二，3分鐘後，塞爾維亞前場迫搶成功，米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）禁區頂左腳妙射破網，為塞爾維亞半場前反超前1：2。52分鐘，喀麥隆後場猜失，塞爾維亞再次展現他們的組織力，禁區外短傳配合，施夫高域單刀橫傳予米祖域輕鬆射入空門，為塞爾維亞拉開成1：3。

喀麥隆換入射手阿布巴卡成比賽轉捩點

落後兩球的喀麥隆換入阿布巴卡（Vincent Aboubakar）加強攻力，隨即收到成果。63分鐘，後備入替的阿布巴卡接應長傳，扣過後衛再挑射笠死守門員，旁證原本示意裁位，但經VAR確認後判入球有效，比分改寫成2：3。僅僅過了兩分鐘，阿布巴卡再突破越位，橫傳後上的祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting）射入空門，短時間內追至3：3，比賽進入白熱化階段。

及後兩隊各有攻守，但未能再爭取到入球，結果兩隊踢成3：3，各得1分，分別排第三跟第四位，出線尚存希望。而喀麥隆成功終止世界盃連續8場落敗的走勢，他們對上一次在世界盃取分，已數到2002年日韓世界盃1：0擊敗沙特阿拉伯。