世界盃2022｜成就僅次球王比利 加維成史上第三年輕入球者

西班牙以7：0大炒哥斯達黎加，18歲來自巴塞隆拿的小將加維（Gavi）光芒四射，成為隊史最年輕及世界盃史上第三年輕的入球功臣，成就僅次於巴西球王比利（Pele）及墨西哥的羅沙斯（Rosas）。

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加維在75分鐘的入球，以18歲110日之齡，打破法比加斯（Cesc Fabregas）2006年19歲時所創西班牙最年輕世界盃入球紀錄，同時也超越許多名將，包括18歲190日的奧雲（Michael Owen）、18歲357日的美斯（Leo Messi），成為世盃史上第三年輕的入球球員。



賽後當選MVP的加維表示：「我做夢也沒想過會在這個年紀參與世盃，這只是第一步，我需要繼續前進。很高興贏得MVP，但今日我們踢出一場非常出色的比賽，我為所有人感到高興。我知道自己是球隊最年輕的球員，我尊重每個人，但在球場上是不同的，我會盡力而為，我很自豪能站到領獎台上。」