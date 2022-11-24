世界盃2022｜成就僅次球王比利 加維成史上第三年輕入球者

西班牙以7：0大炒哥斯達黎加，18歲來自巴塞隆拿的小將加維（Gavi）光芒四射，成為隊史最年輕及世界盃史上第三年輕的入球功臣，成就僅次於巴西球王比利（Pele）及墨西哥的羅沙斯（Rosas）。
加維在75分鐘的入球，以18歲110日之齡，打破法比加斯（Cesc Fabregas）2006年19歲時所創西班牙最年輕世界盃入球紀錄，同時也超越許多名將，包括18歲190日的奧雲（Michael Owen）、18歲357日的美斯（Leo Messi），成為世盃史上第三年輕的入球球員。
賽後當選MVP的加維表示：「我做夢也沒想過會在這個年紀參與世盃，這只是第一步，我需要繼續前進。很高興贏得MVP，但今日我們踢出一場非常出色的比賽，我為所有人感到高興。我知道自己是球隊最年輕的球員，我尊重每個人，但在球場上是不同的，我會盡力而為，我很自豪能站到領獎台上。」
領隊安歷基：加維將成為世界級球星！
領隊安歷基（Luis Enrique）賽後點名讚賞表現可人的加維，他讚不絕口地說：「他是獨特的球員，與別不同，因為他只是18歲但卻有老手的個性。我們為他在陣中感到高興，大家都認為他將會是世界球壇其中一顆星。」
安歷基又提到為德國敗陣感到意外，「感到很意外，但足球就是有驚喜。日本是一支非常出色的球隊，機動性的球隊，他們具備很多高質素球員。」對於周日面對德國，他續說：「毫無疑問我們會以今仗一樣的戰意作賽。」