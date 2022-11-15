世界盃2022｜D組點睇：法國衛冕有險阻

「高盧雄雞」法國雖人才輩出，前線有金球獎得主賓施馬，配合「準球王」基利安麥巴比，大有無堅不摧之勢，在D組「過頭關」難度不大，但論爭盃，因已成列強假想敵，加上中場缺少兩大主將，衛冕險阻重重。

對上一支成功衛冕世盃球隊已數到1958、62年的巴西。歷史證明法國絕不容易成功外，法國本屆缺少2018年兩大捧盃中場功臣尼高路簡迪及保羅普巴，頂上的皇馬兩大新星曹亞文尼及卡馬雲加，大賽經驗不足。至於領軍十載的名帥迪甘斯已將上屆捧盃的「4-2-3-1」陣式改用今屆「3-4-3」，中場截擊力料成隱憂之一；加上三叉戟中，34歲的賓施馬近期受傷患困擾、基沙文在馬德里體育會表現不穩，令上年在歐國盃決賽周4戰一球不入的麥巴比，必再成眾矢之的。

論近績，法國去年歐國盃決賽周16強鬥至互射12碼，被瑞士淘汰出局，敲響警號；在今年歐國聯6戰只嘗一勝，其中兩鬥今屆世盃同組的丹麥全敗，累計近7年4鬥這支北歐兵未嘗一勝。法國今屆若跌入次名出線的話，隨時在16強鬥C組首名的阿根廷，故由分組首戰鬥澳洲開始，已要步步為營。

