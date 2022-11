世界盃2022｜基沙文愛情故事 憑一堅持獲對面的女孩看過來

相愛逾12年

基沙文在自傳《 Getting to the Top of World Football》中,回味二人在皇家蘇斯達時相遇︰「Erika在我訓練的San Sebastian旁上學,我們在街上有幾面之緣。」如何贏抱得美人歸?基沙文不是以外表和球技,而是靠耐性融化對方︰「我一直以短訊攻勢,維持了一年半,嘗試迷倒她。」二人在2011年起拍拖,2017年結婚,育有3個子女。而Erika是兒童心理學醫生,相信是一家五口樂也融融的關鍵人物。