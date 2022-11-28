世界盃2022｜基沙文愛情故事 憑一堅持獲對面的女孩看過來

法國試腳不順 轉戰西班牙 基沙文兒時身材瘦弱，多次試腳里昂、梅斯、聖伊天、索察等球會不果，至後來為蒙彼利埃青年軍對巴黎聖日耳門時被西班牙球會皇家蘇斯達相中，13歲到西班牙接受青訓，想不到成為一段姻緣的起點。

相愛逾12年 基沙文在自傳《 Getting to the Top of World Football》中，回味二人在皇家蘇斯達時相遇︰「Erika在我訓練的San Sebastian旁上學，我們在街上有幾面之緣。」如何贏抱得美人歸？基沙文不是以外表和球技，而是靠耐性融化對方︰「我一直以短訊攻勢，維持了一年半，嘗試迷倒她。」二人在2011年起拍拖，2017年結婚，育有3個子女。而Erika是兒童心理學醫生，相信是一家五口樂也融融的關鍵人物。