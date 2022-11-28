世界盃2022｜基沙文愛情故事 憑一堅持獲對面的女孩看過來

基沙文（Antoine Griezmann）現為法國頂級球星，但回想起十多歲時只是無名小卒，他當時憑一招，贏得在青訓地方旁上學的Erika Choperena芳心，二人拍拖十多年婚姻美滿。
法國試腳不順 轉戰西班牙
基沙文兒時身材瘦弱，多次試腳里昂、梅斯、聖伊天、索察等球會不果，至後來為蒙彼利埃青年軍對巴黎聖日耳門時被西班牙球會皇家蘇斯達相中，13歲到西班牙接受青訓，想不到成為一段姻緣的起點。
相愛逾12年
基沙文在自傳《 Getting to the Top of World Football》中，回味二人在皇家蘇斯達時相遇︰「Erika在我訓練的San Sebastian旁上學，我們在街上有幾面之緣。」如何贏抱得美人歸？基沙文不是以外表和球技，而是靠耐性融化對方︰「我一直以短訊攻勢，維持了一年半，嘗試迷倒她。」二人在2011年起拍拖，2017年結婚，育有3個子女。而Erika是兒童心理學醫生，相信是一家五口樂也融融的關鍵人物。
基沙文葡萄牙德國背景？
至於基沙文的身世，比他的愛情路複雜。在法國里昂附近的Macon出生，父親為阿爾薩斯人，母親為葡萄牙人，因此未代表法國國家隊前，可以選擇代表葡萄牙。追溯上一代，他的父親Alain的鄉下為德國明斯特Münster（多蒙特以北）。他的名字本來是Grießmann（Griesmann），但因種種原因改為Griezmann。