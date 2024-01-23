亞洲盃｜出線渺茫 前鋒韋世豪：中國足球全面落後 跟誰踢也沒優勢(更新)

亞洲盃決賽周A組最後一輪，中國隊迎戰已提早首名出線的東道主卡塔爾以0:1敗陣，國足錄得3戰2和1負0入球的紀錄，是48年來最差成績，出線機會渺茫。如果國足要晉級，C組的港隊必須和巴勒斯坦，同時B組敍利亞要與印度踢成0：0，且敍軍要多領黃牌，內媒估算機會只有0.52%，有內地球迷諷刺「若仍能晉級，堪比世界第8大奇蹟」、「不如期待港隊晉級」。 48年最差 內媒估算晉級機會只有0.52% 對於外界質疑國足實力，前鋒韋世豪賽後表示：「現在中國足球全面落後，無論跟甚麼隊踢，我們也沒有任何優勢了。所有球隊都在進步，只有我們在原地踏步。」記者追問原因，韋世就尷尬地笑說：「這個原因⋯⋯我也回應不了。」 5年來首度作為後備的主力射手武磊，賽後承認國足讓球迷失望，進攻及技戰術等方面需要努力提高，又指亞洲足球差距縮窄，以往認為的弱旅在各方面都有所提高，惟國足欠缺進步。 主帥傳被問責下台 國足主帥揚科維奇指零入球與球員能力無關，「我們只是錯失了一些機會，欠缺入球的運氣，我都無話可說。」國足今屆亞洲盃戰績欠佳，有傳揚科維奇將被問責下台，他直言問心無愧，「世上只得兩種教練，被解僱及準備被解僱的教練，這就是教練的命運，害怕失去工作就當不了教練。」

亞洲盃決賽周的分組最後一輪，前兩場未能入球而失分的中國隊，面對東道主的卡塔爾。在下半場被對手攻入一球之下，最終以0:1不敵卡塔爾，分組3戰僅得2分，由於最佳第3名只有4隊，而排名除了分數，還會以得失球及得球計，目前中國只有機會與敘利亞爭，故敘利亞只要取得入球，足以讓國足出局。而同組的塔吉克以2:1反勝之後少打一人的黎巴嫩，最終取得分組次名，而卡塔爾3戰全勝首名晉級。 之前已連贏兩場，卡塔爾今場作出大幅的輪換，然而上半場還是卡塔爾的控球較多。上半場艾拉亞（Ahmed Alaa）本身扭過中國的守將，不過還是未能過到蔣光太的回防。而中國也有韋世豪及張玉寧的攻門，但都未能換取到入球，半場雙方踢平0:0。 卡塔爾後備兩將合建奇功 下半場卡塔爾再換出第3號門將的沙拉薩卡利亞（Salah Zakaria）等球員。中國隊下半場加強以長傳威脅卡塔爾，然而還是沒能對卡塔爾產生威脅。到63分鐘，薩卡利亞被中國隊守將撞傷要退下火線，卡塔爾隨即換入包括龍門在內的3名主力，包括射手的艾卡林阿法夫（Akram Afif）及艾希杜斯（Hassan Al-Haydos）。兩位後備的主力，在66分鐘就交出功課，阿法夫開出角球，禁區頂的艾希杜斯球不着地「窩利」抽射，卡塔爾終打開紀錄。 落後的國足孤注一擲換入武磊及徐新增強攻力，之後更換入譚龍。不過反卻為阿法夫造成更多的機會，只是阿法夫三番四次未能造成入球。之後中國有蔣聖龍將皮球踢入網，但是旁證指皮球早已出界，入球無效。中國之後一次的罰球機會，雖然在卡塔爾門前造成混亂，但還是被主隊球員護空門。國足之後雖然頻以長傳希望搏得混亂，但對卡塔爾全無威脅，最終國足輸0:1。