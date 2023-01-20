嚴選十條初級行山路線下集︱鶴咀石澳看海 東壩河背燃燒青春

1. 鶴咀行山6大打卡位︱必去天涯鳥居 海角燈塔 鶴咀行山路線🦀 更樓 ➔ 博加拉炮台 ➔ 鶴咀燈塔 ➔ 雷音洞 ➔ 鯨魚骨 ➔ 蟹洞 ➔ 鶴咀鳥居 鶴咀路況平坦又有多個香港罕有景點，是郊遊、初級新手行山路線，親子樂、拍拖、日出、日落甚至觀星好去處。座落於鶴咀「天涯海角 」的香港第一座燈塔與鯨魚骨為筆者心目中6大景點並列首位。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟 即睇 💨

2. 輕鬆郊遊 | 尋240年圓墩無敵大草原、清快塘紅葉打卡 草原行山路線🌻 圓墩新村 ➔ 圓墩營 ➔ 清快塘 ➔ 深井 行山到圓墩大草地看牛群吃草，旁邊有庭園水池打打卡。這條由青龍頭起步的新界西行山路線全程柏油路，樹蔭指數高，中途設補給點，3-4小時內輕鬆完走。清快塘在12月至1月賣點是楓香紅葉，3-4月浪漫紫藤花盛放、6-9月為荷花池全盛期，愛花之人必到 體力︰🌟✨ 技術︰🌟✨ 🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

3. 爐峰自然步道簡易登西高山︱細味零死角海景 西高山行山路線🌇 山頂 ➔ 盧吉道 ➔ 西高山觀景台 ➔ 砲兵觀察所 ➔ 薄扶林水塘 數香港景色最靚又不困難的行山路線，爐峰自然步道西高山段必定名列前茅。盧吉道的維港景色及西高山均為香港著名景點，爐峰自然步道西高山段就完美演繹Why not both？路線簡單加上指示清晰。以香港第一個水塘薄扶林水塘作結，離開交通四通八達。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟✨

4. 青衣自然徑尋浪漫青馬大橋︱交通方便短程逍遙 青衣行山路線🐟 長宏邨 ➔ 2號野餐區 ➔ 2號觀景亭 ➔ 1號觀景亭 ➔ 寮肚山南峰 青衣自然徑是合家歡行山路線，沿路樹蔭充足指示明確，上落幅度不算大。這行山路線既適合拍拖又親子，交通方便，一程車就直達起點和終點，呼吸大自然清新氣息之餘，又可由高處瞰青馬大橋。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟

5. 大埔滘紅路行山路線︱森之谷生態遊尋藤王 大埔行山路線🍄 松仔園 ➔ 大埔滘紅路 ➔ 松仔園 香港四大鬼域，最鄰近市區的是大埔滘。由松仔園出發，可選4個不同距離難度，今次推介紅路為宜親子、拍拖的初級行山路線。沒有開揚景色，鬼故、藤王、螢火蟲、蝴蝶等應有盡有，想親親大自然放鬆心情的話不會失望。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟✨

6. 石澳5大好去處︱喜劇之王打卡位 情人橋聽海 石澳行山路線⛱️ 天后古廟 ➔ 情人橋 ➔ 大頭洲 ➔ 石澳後灘 ➔ 石澳健康院 石澳是周星馳電影《喜劇之王》主要取景地方，一訪石澳既朝聖這套經典作品，更可連同石澳情人橋及沙灘、食肆、燒烤場、拍攝觀星等，消磨一個下午絕不成問題。 體力︰🌟 技術︰🌟

7. 萬宜地質步道︱東壩近看世界級六角形岩柱 萬宜地質步道🌋 紀念碑 ➔ 標尖角觀景台 ➔ 六角形岩柱 ➔ 斷層角礫帶 ➔ 彎曲岩柱 ➔ 海蝕洞 1.4億年前超級火山爆發，令西貢呈現世界級地理現象，六角形岩柱、斷層角礫帶、彎曲岩柱、海蝕洞等目不暇給。萬宜地質步道為香港重點推廣行山路線，介紹牌詳解萬宜水庫形成過程和歷史。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟

8. 西貢曝罟灣︱半月堤圍過三關 曝罟灣行山🎣 上窰 ➔ 曝罟灣堤圍 ➔ 上窰郊遊徑 ➔ 曝罟灣營地 ➔ 萬宜西壩 西貢打卡熱點之中，曝罟灣當數難度低又有獨一無二靚景的行山路線。在水中央的半月堤圍不止印記了往昔漁民的生活點滴，也見證了歲月的痕跡。這條行山路線上落不大，是拍拖親子遊的好選擇。 體力︰🌟✨ 技術︰🌟✨

9. 河背水塘竹林S型水壩打卡︱三塘連走 初級新手行山路線⛱️ 雷公田 ➔ 清潭上、下水塘 ➔ 河背水塘 ➔ 河背村 河背水塘的S型水壩和「港版嵐山竹林」成為打卡熱點有充份理由，這條香港初級、短程、親子行山路線，因樹木茂盛更為夏天之選。由於河背水塘與清潭水塘的歷史相連繫，因此今次推介三塘連走，既不困難又有靚景。 體力︰🌟🌟 技術︰🌟 即睇 💨