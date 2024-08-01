巴黎奧運｜何詩蓓兩屆奧運得2銀2銅　談成功哲學：一直相信自己

香港「小飛魚」何詩蓓在今屆巴黎奧運中再次交出精彩表現，於100米自由泳及200米自由泳都成功摘銅，個人在巴黎及東京奧運分別奪得2銀2銅佳績，寫下香港泳手在國際大賽成績新一頁。
巴黎奧運｜何詩蓓100米自摘銅 個人奪得兩面銅牌
何詩蓓：享受整個比賽過程
她在100米決賽自雖然不敵來自瑞典的史祖唐（Sarah Sjöström）及美國的赫斯克（Torri Huske），但她也以0.01秒之差壓過賽前大熱奧卡拉瑾（Mollie O’Callaghan）保住第3，這牌銅牌絕對得來不易。賽後談及這場比賽時，她說：「比賽之前都知競爭會很激烈，但我將重心放在享受整個比賽過程，享受奧運可以有這麼多觀眾一起看比賽的經驗，所以我不會太過在意成績，而是更多在比賽戰術方面，令到自己沒有太大壓力。」
「多謝自己一直相信自己」
在東京奧運奪2銀時一鳴驚人，巴黎奧運距離上屆已有3年，何詩蓓談及這3年的刻苦訓練，一點也不容易：「花了很多功夫，為了這個比賽，過去幾年的準備比東京奧運更激烈，訓練時間、距離都是比之前更多，尤其當你年紀愈來愈大，身體的恢復力會愈來愈差，而訓練的強度又增加了。」她沒有忘記初心，繼續享受游泳：「我是很享受訓練，游水，比賽的經驗，很辛苦但覺得很值得。」
何詩蓓認為最重要的是，她一直相信自己：「多謝自己一直相信自己，我今屆比上屆年紀大了3年，對自己的肯定多了信心，除了是我可能成長了之外，亦都多謝身邊有很多人幫我，令到我有今日的成就，和不斷提醒我的實力，令我可以一直進步。」
巴黎奧運｜何詩蓓200米自由泳摘銅 為香港奪得今屆第二面獎牌
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如果你有夢想，就一直追下去吧！
最後，她多謝香港人對香港運動員的支持，同時勉勵香港人不要放棄追尋夢想：「多謝大家這麼早起來看我比賽，整個奧運期間，每天都看其實是不容易的，所以多謝你們的支持，對我們來說是相當有意義。正在觀看電視的小朋友，大家都要加油，整個旅程可能不容易，但如果你有夢想，就一直追下去吧！」
何詩蓓今屆奧運之旅尚未完結，她將在4x100混合泳接力再度出戰，為香港再爭取佳績。