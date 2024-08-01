巴黎奧運｜巴西女足傳奇「金鋼腿」踢頭領紅　即時淚灑球場

巴西女足也有少林絕技「金鋼腿」？巴黎奧運女足C組最後一場分組賽，巴西以0：2不敵西班牙，其中隊中傳奇瑪達（Marta）在比賽中後段因一次高腳動作險些踢中對手的頭部，被球證以紅牌驅逐離場，瑪達即時流下英雄淚。
曾6奪世界足球小姐 世界盃史上入球王
現年38歲的瑪達為巴西女足傳奇人物，曾6度奪得世界足球小姐。奧運方面，她在2004年雅典奧運會和2008年北京奧運會都獲得銀牌，兩次均不敵美國。同時，她在六屆世界杯一共出場23次，攻入17球，在男及女子世界盃上歷史上均為入球最多的球員。
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對西班牙的比賽中，瑪達被罰出場時，雙方還未開紀錄。不過，這記魯莽的「金鋼腿」就令瑪達和巴西付出代價。「狂牛兵團」及後成功把握人多優勢，憑卡絲迪露（del Castillo）和佩蒂拉絲（Alexia Putellas）先後破門，最後以2：0勝出，以首名出線。巴西雖然在3戰僅得3分，但仍以最佳第3名成績打入8強。不過，屆時瑪達將會面臨停賽。
巴西晉級後，將會面對主辦國法國；至於西班牙將會對哥倫比亞。
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加拿大雖上訴失敗 3戰全勝出線
另一方面，加拿大早前因為被指利用無人機收集對手新西蘭軍情，被國際足協（FIFA）在小組扣減6分，雖然他們上訴最終失敗，但仍憑在A組3戰全勝下，以次名出線打入8強，將會面對德國。
奧運女足8強賽程
美國 v 日本
西班牙 v 哥倫比亞
加拿大 v 德國
法國 v 巴西