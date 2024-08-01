巴黎奧運｜巴西女足傳奇「金鋼腿」踢頭領紅　即時淚灑球場

巴西女足也有少林絕技「金鋼腿」？巴黎奧運女足C組最後一場分組賽，巴西以0：2不敵西班牙，其中隊中傳奇瑪達（Marta）在比賽中後段因一次高腳動作險些踢中對手的頭部，被球證以紅牌驅逐離場，瑪達即時流下英雄淚。

曾6奪世界足球小姐 世界盃史上入球王

現年38歲的瑪達為巴西女足傳奇人物，曾6度奪得世界足球小姐。奧運方面，她在2004年雅典奧運會和2008年北京奧運會都獲得銀牌，兩次均不敵美國。同時，她在六屆世界杯一共出場23次，攻入17球，在男及女子世界盃上歷史上均為入球最多的球員。