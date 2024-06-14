巴黎奧運｜日本男排帶著隊友遺願而戰 專業排球手都睇《排球少年》？

2023年10月7日，日本男子排球隊在FIVB世界盃男子排球賽中以直落三的壯觀勝利擊敗了斯洛文尼亞隊，提前確保了參加巴黎奧運的資格。 這是自2008年北京奧運會以來，日本隊首次憑藉自身實力獲得奧運入場券。當比賽結束時，全場都在歡呼，不僅僅是因為奧運入場券，更因為他們的勝利是向已故隊友藤井直伸的致敬。

以勝利向已逝隊友傳達敬意 藤井直伸，這位國家隊球員在今年3月不幸因癌症去世。他的生涯充滿了挑戰，從宮城縣石卷市的國中生到順天堂大學的排球明星，再到日本男子排球俱樂部「東麗箭」的冠軍成員，藤井的故事激勵了許多人。即使在面對311東日本大震災的家庭困境和癌症時，他也從未放棄過對排球的熱愛。 藤井的夢想是參加巴黎奧運，但命運卻不允許他實現夢想。值得慶幸的是，他的隊友延續了他的精神和遺志。賽後，隊友高橋健太郎舉起藤井的3號球衣，而舉球員關田誠大穿上了這件球衣，表達了對這位偉大隊友的敬意和懷念。人氣球員高橋藍大笑著呼喊出對藤井直伸的最好致敬：「藤井さん！我們做到了喔！你看到了嗎？」

排球是一項永遠要向上看的運動 說到排球，必然會想起在日本廣受歡迎的動漫《排球少年》，這部動漫講述了一群年輕排球選手的成長故事，他們克服種種困難，追求排球之路上的卓越。日本男子排球隊的真實故事與動漫中的情節相互映照，都展現了排球運動中的奮鬥精神和團隊合作。就像動漫中的角色一樣，現實生活中的選手們也在追尋夢想，並在逆境中找到力量和靈感。

排球隊隊長石川祐希（Yuki）亦曾在訪問中透露自己對《排球少年》的看法，還分享了自己在排球場上的一些心得。 Yuki對《排球少年》的印象非常深刻，他認為這部作品不僅有趣，而且在展現選手情感和比賽戰術上非常真實。他特別喜歡的角色是稻荷崎高中的男排隊長北信介，儘管許多人認為他們兩人很相似，但Yuki自己卻認為他們完全不像。他欣賞北信介在場上的克制，而自己則是專注於做好自己的事情。 在被問及不希望在比賽中對上的角色時，Yuki提到了音駒的孤爪研磨，他不喜歡研磨那種讓人看不出想法的氛圍。他還提到了白鳥澤的天童覺，因為天童的攔網方式是基於本能，這讓Yuki感到不舒服。 最後，Yuki分享了《排球少年》中一個他認為對年輕選手特別有價值的部分：球是身體的一部分，應該經常觸摸它。這句話來自於日向尋求老烏養教練的特訓時所學到的。Yuki認為，這對於提高球感和觸球能力非常有效，尤其是對於年輕的選手。 此外，排球隊隊員高橋藍也曾經表達過對《排球少年》的看法：