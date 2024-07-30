巴黎奧運｜「鄧謝配」不敵日本組合仍出線8強　鄧俊文：好好休息爭取勝利

巴黎奧運混雙分組賽，香港首席組合鄧俊文和謝影雪在C組第2場賽事面對上屆銅牌戰對手渡邊勇大和東野有紗，力戰下以局數1：2落敗。

雖然再一次輸給對手，但「鄧謝配」在小組取得1勝1負，成績仍足夠晉身最後8強。

鄧俊文與謝影雪在分組首戰中華台北的葉宏蔚及李佳馨，僅花37分鐘就以兩局21:13及21:13，僅花37分鐘就出線。

今場面對實力強橫的渡邊勇大和東野有紗，對方先以21：17取得首局；次局香港代表發力，憑藉鄧俊文多次重扣得分，謝影雪的防守亦相當見效，以21：14扳回一局。可惜他們在第3局無法持續強勢，以18：21落敗，最後總局數1：2見負。