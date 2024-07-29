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體育
2024-07-29 18:14:00

巴黎奧運．香港代表｜張心悅100米背泳預賽出局 8月1日戰200米背泳

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巴黎奧運｜張心悅出戰女子100米背泳。

巴黎奧運｜張心悅出戰女子100米背泳。

以17歲成為歷來達到奧運A標最年輕香港泳將的張心悅，在今天日（7月29日）下午出戰巴黎奧運女子100米背泳預賽，Cindy於預賽第2組亮相，以小組第5名完成，未能晉級。

張心悅接受訪問時表示開心終於等到參加奧運比賽這一刻︰「雖然成績與PB有距離，但可以參賽已很滿意。現場氣氛比想像中更熱烈，想不到觀眾非常投入比賽。未來會出戰200米背泳，以享受比賽為主。」

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

巴黎奧運｜張心悅100米背泳預賽出局。（相片由港協暨奧委會提供） 巴黎奧運｜張心悅100米背泳預賽出局。（相片由港協暨奧委會提供） 巴黎奧運｜張心悅100米背泳預賽出局。（相片由港協暨奧委會提供） 巴黎奧運｜張心悅100米背泳預賽出局。（相片由港協暨奧委會提供） 巴黎奧運｜張心悅100米背泳預賽出局。（相片由港協暨奧委會提供） 巴黎奧運｜張心悅100米背泳預賽出局。（相片由港協暨奧委會提供） 巴黎奧運｜張心悅100米背泳預賽出局。（相片由港協暨奧委會提供）

張心悅8月1日戰200米背泳預賽

女子100米背泳預賽第2組8名選手之中，首次出戰奧運的張心悅在有在三甲之內，她以30.54秒完成前50米，轉池後發力以小組第5完成，時間是1分03.45秒，無緣晉級，而她的個人最佳時間為1分01.57秒。

澳洲名將麥基昂(Emma McKeon）、美國的史密夫（Regan Smith）等小組首名將晉級7月30日凌晨2時57分的準決賽。

張心悅將在8月1日下午5時出戰女子200米背泳預賽。

巴黎奧運｜張心悅17歲出戰200米背泳　盼無壓力游出PB

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

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何詩蓓賽程

  • 何詩蓓7月30日賽程

  • 03:41AM　女子200米自由泳決賽：何詩蓓＊

  • 18:39PM起 　女子100米自由泳預賽：何詩蓓＊

  • 何詩蓓7月31日賽程

  • 3:24AM　女子100米自由泳準決賽：何詩蓓＊

  • 何詩蓓8月1日賽程

  • 02:30AM　女子100米自由泳決賽：何詩蓓＊

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