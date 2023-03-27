歐國外︱哈利卡尼繼續入球　英格蘭兩球輕取烏克蘭

賽前英格蘭為卡尼送上金靴，為他成為英格蘭史上最多入球的球員作紀念。不過，在今仗對烏克蘭，他將自己的國際賽入球記錄增至55球。卡尼在37分鐘，遠柱接應阿仙奴小將布卡約沙卡（Bukayo Saka）右路的傳中射入，令英軍取得領先。之後沙卡更在40分鐘，禁區頂彎去遠柱死角，令英格蘭半場領先到2:0。

上仗歐洲國家盃外圍賽協助英格蘭擊敗意大利，哈利卡尼（Harry Kane）成為英格蘭史上最多入球的球員。而這位英格蘭最偉大射手，在第2仗回到主場，再度協助英軍擊敗烏克蘭，在外圍賽分組取得兩連勝。

下半場雖然英軍雖然仍有爭取入球的機會，而之前因為賭波嫌疑，無法代表英軍的前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）在今仗81分鐘入替卡尼，不過這位賓福特前鋒未有取得首個國家隊的入球，而英格蘭就維持以2:0完場。在分組賽取得兩連勝。

同組的意大利，作為歐洲國家盃的衞冕球隊，雖然首仗以1:2負於英軍腳下，不過第2仗作客去到馬爾他就沒有再失手，憑效力阿根廷聯賽的列迪古（Mateo Retegui）以及蒙沙的彼仙拿（Matteo Pessina）建功，意大利以2:0輕取馬爾他。

C朗再入兩球助葡萄牙輕取盧森堡

另外，在J組的比賽，葡萄牙有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）再度梅開二度，協助球隊以6:0擊敗歐洲「魚腩」的盧森堡，葡萄牙今仗還有祖奧菲斯（Joao Felix）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、奧達維奧艾美臣（Otavio）以及拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）都各建一功。而另一場冰島亦以7:0狂數列支敦士登。