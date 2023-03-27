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體育
2023-03-27 12:12:35

歐國外︱哈利卡尼繼續入球　英格蘭兩球輕取烏克蘭

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卡尼為英格蘭取得領先。(美聯社)

卡尼為英格蘭取得領先。(美聯社)

上仗歐洲國家盃外圍賽協助英格蘭擊敗意大利，哈利卡尼（Harry Kane）成為英格蘭史上最多入球的球員。而這位英格蘭最偉大射手，在第2仗回到主場，再度協助英軍擊敗烏克蘭，在外圍賽分組取得兩連勝。

賽前英格蘭為卡尼送上金靴，為他成為英格蘭史上最多入球的球員作紀念。不過，在今仗對烏克蘭，他將自己的國際賽入球記錄增至55球。卡尼在37分鐘，遠柱接應阿仙奴小將布卡約沙卡（Bukayo Saka）右路的傳中射入，令英軍取得領先。之後沙卡更在40分鐘，禁區頂彎去遠柱死角，令英格蘭半場領先到2:0。

英格蘭為卡尼送上金靴作紀念。(美聯社) 兩隊賽前展示烏克蘭國旗宣揚和平。(美聯社) 球迷賽前舉起烏克蘭國旗為在戰火的烏國送支持。(美聯社) 布卡約沙卡的妙射為英軍領先至2:0。(美聯社)

下半場雖然英軍雖然仍有爭取入球的機會，而之前因為賭波嫌疑，無法代表英軍的前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）在今仗81分鐘入替卡尼，不過這位賓福特前鋒未有取得首個國家隊的入球，而英格蘭就維持以2:0完場。在分組賽取得兩連勝。

同組的意大利，作為歐洲國家盃的衞冕球隊，雖然首仗以1:2負於英軍腳下，不過第2仗作客去到馬爾他就沒有再失手，憑效力阿根廷聯賽的列迪古（Mateo Retegui）以及蒙沙的彼仙拿（Matteo Pessina）建功，意大利以2:0輕取馬爾他。

C朗再入兩球助葡萄牙輕取盧森堡

另外，在J組的比賽，葡萄牙有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）再度梅開二度，協助球隊以6:0擊敗歐洲「魚腩」的盧森堡，葡萄牙今仗還有祖奧菲斯（Joao Felix）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、奧達維奧艾美臣（Otavio）以及拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）都各建一功。而另一場冰島亦以7:0狂數列支敦士登。

阿根廷聯賽神射手的列迪古再建功，意大利2:0馬爾他。(美聯社) C朗梅開二度助葡萄牙狂數盧森堡。(美聯社) 冰島7球大破列支敦士登。(美聯社)
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