歐國外︱法國大炒荷蘭4:0　新隊長麥巴比梅開二度

比利時3:0擊敗瑞典 41歲伊巴謙莫域上陣

另一場歐國外B組，比利時憑盧卡古（Romelu Lukaku）演出帽子戲法，作客以3:0大勝瑞典。比利時在泰迪斯高（Domenico Tedesco）領軍下首次出擊，排出4-3-3陣式，由盧克巴基奧（Dodi Lukebakio Ngandoli）、李安度杜沙特（Leandro Trossard）支援射手盧卡古。瑞典有傷癒回歸的41歲伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）先列後備，雙箭頭為阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）、古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）。



15分鐘，古路施夫斯基從右路殺入禁區起腳，泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）撲到再由菲斯（Wout Faes）從白界前解圍。35分鐘，盧克巴基奧傳中，盧卡古勁頂破門，比利時半場領先瑞典1:0。易邊後僅4分鐘，兩位功臣再次合作，盧克巴基奧接應短角球後落底傳中，盧卡古撞入，比利時擴大優勢。83分鐘，祖漢巴卡約高（Johan Bakayoko）過兩關後傳予盧卡古演出帽子戲法，比利時大勝瑞典3:0。