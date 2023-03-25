歐國外︱法國大炒荷蘭4:0　新隊長麥巴比梅開二度

法國於世界盃決賽失利後首度出擊，於周五（24日）歐國外F組主場數荷蘭4:0。法國新任隊長基利安麥巴比（Kylian Mbappe）擔正，與京士利高文（Kingsley Coman）、高路梅安尼（Randal Kolo Muani）組成三叉戟，副隊長基沙文（Antoine Griezmann）坐鎮中場。荷蘭鋒線為迪比（Memphis Depay）、貝侯斯（Steven Berghuis）、沙維西蒙斯（Xavi Simons）。
開賽僅3分鐘，兩位正副隊長合作開紀錄，基沙文搶得皮球後啟動進攻，麥巴比從左路傳中予基沙文射入，法國領先1:0。8分鐘，基沙文開出罰球，施利臣（Jasper Cillessen）打手槌省中烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）入網，法國閃電領先兩球。21分鐘，曹亞文尼（Aurélien Tchouameni）殺入禁區傳中，高路梅安尼刻時漏後，麥巴比射入，法國半場領先3:0。下半場戰至78分鐘，卡拉臣（Davy Klaassen）誤傳，麥巴比把握機會左腳勁射，施利臣救出。88分鐘，麥巴比施展腳法後射入，法國大勝荷蘭4:0。
比利時3:0擊敗瑞典 41歲伊巴謙莫域上陣
另一場歐國外B組，比利時憑盧卡古（Romelu Lukaku）演出帽子戲法，作客以3:0大勝瑞典。比利時在泰迪斯高（Domenico Tedesco）領軍下首次出擊，排出4-3-3陣式，由盧克巴基奧（Dodi Lukebakio Ngandoli）、李安度杜沙特（Leandro Trossard）支援射手盧卡古。瑞典有傷癒回歸的41歲伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）先列後備，雙箭頭為阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）、古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）。
15分鐘，古路施夫斯基從右路殺入禁區起腳，泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）撲到再由菲斯（Wout Faes）從白界前解圍。35分鐘，盧克巴基奧傳中，盧卡古勁頂破門，比利時半場領先瑞典1:0。易邊後僅4分鐘，兩位功臣再次合作，盧克巴基奧接應短角球後落底傳中，盧卡古撞入，比利時擴大優勢。83分鐘，祖漢巴卡約高（Johan Bakayoko）過兩關後傳予盧卡古演出帽子戲法，比利時大勝瑞典3:0。