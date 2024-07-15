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體育
2024-07-15 09:39:54

歐洲國家盃決賽｜英國王室賽後發聲明予修夫基：「望你能夠挺起胸膛」

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英國王儲威廉與其兒子佐治王子都有到場觀看決賽。（美聯社）

英國王儲威廉與其兒子佐治王子都有到場觀看決賽。（美聯社）

英格蘭和修夫基（Gareth Southgate）在歐國盃都只差一步，但他們最後再一次失敗，與大賽冠軍擦身而過。賽後英國國王查里斯三世（King Charles III）發出公開信予修夫基，稱讚英格蘭在今屆賽事中的表現，希望他及整隊國家隊能夠挺起胸膛，盡快走出失敗傷痛。

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國王查里斯發公開信予修夫基

今場決賽於德國首都伯林奧林匹克球場舉行，英國皇室威廉王子（Prince William）及其兒子佐治王子（Prince George）為其座上客，而新任英國首相施紀賢（Sir Keir Starmer）則坐在他們身旁觀看比賽。看台上星光熠熠，可惜英格蘭再一次於決賽中飲恨，未能將足球帶「回家」。

賽後，英國國王查里斯三世發出公開信予領隊修夫基：「儘管今晚未能如願取的勝利，但我、妻子以及整個王室成員，希望你和球隊能夠挺起胸膛。所有參與過任何級別體育活動的人都會明白，當獎杯近在咫尺時，這樣的結果是多麼令人絕望。請容許我在恭賀西班牙的同時，向你們送上真摯的慰問。」

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英國新任首相施紀賢亦有到場。（美聯社）

英國新任首相施紀賢亦有到場。（美聯社）

修夫基去向未明

他同時讚賞英格蘭在今屆賽事的表現：「請你明白，能夠打入歐洲國家盃決賽本身就是一項偉大的成就，這讓整個國家都感到自豪。我們會繼續為三獅軍團吶喊，而且我毫不懷疑，球隊未來會有更輝煌的成就。」

雖然獲到王室力挺，惟修夫基的前途未明，他自2016年接手英格蘭至今，曾數次與大賽冠軍近在咫尺，但每一次都是失敗收場。他在賽後接受訪問時表示，與先與足總有關人仕商討，才會決定去留。

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