歐洲國家盃決賽｜英國王室賽後發聲明予修夫基：「望你能夠挺起胸膛」

英國王儲威廉與其兒子佐治王子都有到場觀看決賽。（美聯社）

英格蘭和修夫基（Gareth Southgate）在歐國盃都只差一步，但他們最後再一次失敗，與大賽冠軍擦身而過。賽後英國國王查里斯三世（King Charles III）發出公開信予修夫基，稱讚英格蘭在今屆賽事中的表現，希望他及整隊國家隊能夠挺起胸膛，盡快走出失敗傷痛。

國王查里斯發公開信予修夫基

今場決賽於德國首都伯林奧林匹克球場舉行，英國皇室威廉王子（Prince William）及其兒子佐治王子（Prince George）為其座上客，而新任英國首相施紀賢（Sir Keir Starmer）則坐在他們身旁觀看比賽。看台上星光熠熠，可惜英格蘭再一次於決賽中飲恨，未能將足球帶「回家」。

賽後，英國國王查里斯三世發出公開信予領隊修夫基：「儘管今晚未能如願取的勝利，但我、妻子以及整個王室成員，希望你和球隊能夠挺起胸膛。所有參與過任何級別體育活動的人都會明白，當獎杯近在咫尺時，這樣的結果是多麼令人絕望。請容許我在恭賀西班牙的同時，向你們送上真摯的慰問。」