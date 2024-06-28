歐洲國家盃｜修夫基懶理批評 英軍「細」鬥斯洛伐克

人強馬壯的英格蘭3場分組賽只得1勝2和，合共入2球失1球，進攻組織明顯有問題，修夫基用人與戰術被外界圍攻。修夫基上仗對斯洛文尼亞時已收起阿歷山大阿諾特，改用干拿加歷查，並將陣式由「4-2-3-1」改為「4-3-3」，可惜大軍表現依然一般。半場入替加歷查的高比明奴，反而提升中場攻守連繫及活力，且看今仗高比明奴會否擔正。

歐國盃奪標大熱之一英格蘭，周日深夜將會在德國蓋爾森基興舉行的16強戰出戰斯洛伐克。「三獅兵團」開賽以來受盡批評，但幸運地走入對手偏弱的淘汰賽下線區，考慮到英軍主帥修夫基堅持保守，懶理批評，一心只想穩中求勝，今場還是博[2.5]「入球」細盤更穩(球賽編號FB8639，7月1日00:00開賽)。

菲爾科頓或缺陣

另外，在英超備受讚賞的菲爾科頓仍未踢出本人水平，日前因家庭原因暫時離隊未知能否上陣，但高爾彭馬應可勝任攻堅位置，或有意外收獲；而隊長哈利卡尼在沉重壓力下發揮一般，英軍今仗繼續可勝不穩。

斯洛伐克泊大巴

對手斯洛伐克在死亡E組，以小組第3戲劇性出線，實力不及英格蘭，料全力死守望創奇蹟。球隊隊長中堅史堅尼亞與門將杜巴夫卡都是有級數球員；該隊曾爆冷1比0小勝比利，今場未可輕視。

西班牙鬥奇兵

同晚西班牙在科隆出戰格魯吉亞(球賽編號FB8640，7月1日03:00開賽)。「狂牛兵團」在B組3戰全勝不失1球以首名出線，氣勢強勁，包括上仗對阿爾巴尼亞為陣容大輪換，卻依然贏得輕鬆，天才新星耶馬爾在分組賽表現搶鏡，一眾主力休息充足，今場當然勝望高。對手格魯吉亞在尾輪分組賽2球淨勝早已篤定首名的葡萄牙，小組第3名晉級，已有交代；但格軍整體實力有限兼欠平均，進攻側重射手米卡達捷與基華拉斯基利亞，令對手易於防範，今場不易再偷雞。