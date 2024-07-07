歐洲國家盃｜修夫基：三獅走在正途 朗奴高文：球員擁大心臟 4強英格蘭大戰荷蘭

跌跌撞撞、驚濤駭浪，歐國盃奪標大熱英格蘭在8強戰激鬥至互射12碼階段，打敗瑞士，殺入4強。賽後英軍主帥修夫基(Gareth Southgate)揚言球隊正走在正確道路；而「三獅兵團」準決賽對手將是荷蘭，後者驚險反勝土耳其2比1，教頭朗奴高文(Ronald Koeman)大讚球員擁有大心臟。

「如我不享受這個時刻，那是浪費時間」 修夫基的領軍功力在今屆一直備受質疑，剛戰瑞士又是陷於苦戰，更在75分鐘先失守，被瑞士前鋒比列安保路(Breel Embolo)近射攻破大門。幸英軍5分鐘後便憑賽後獲選全場最佳的布卡約沙卡(Bukayo Saka)，禁區邊推大位射入世界波扳平1比1完場。雙方加時戰再無士哥，英格蘭12碼決勝，5射全中，瑞士中堅文路爾艾簡治(Manuel Akanji)第一球便遭比克福特(Jordan Pickford)撲出；最終英軍12碼射贏5比3，繼上屆勇奪亞軍後，向爭霸路再走近一步。 修夫基賽後説：「如我不享受這個時刻，那是浪費時間。無可否認，被針對個人是會感到傷害，但我們已是在近4個大賽3次殺入準決賽了，並會繼續奮鬥，繼續享受這旅程。」

望首次染指歐國盃 從落後到追和，贏得有點辛苦，修夫基卻相信這才是正途：「這就是我們所想最理想的成果，皆因我們找到了面對攔阻、不同挑戰的應對方法。以往英格蘭經常踢25分鐘好波，但在淘汰賽早段已出局，踢得不夠精明，非大賽型；但如今這情況不同了，我們長時間控制戰局。現在己隊希望達成另一使命，在英國以外殺入大賽決賽及首次染指歐國盃，望能締造歷史。」