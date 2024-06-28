歐洲國家盃16強開打，東道主德國明晚在多蒙特尾場巧遇丹麥。德國近仗鋒力未算銳利，上仗僅逼和瑞士；遇上分組賽3戰全和、只失2球的丹麥，淘汰賽要取得大捷絕不容易，寧吼[2.5/3]「入球」細盤(球賽編號FB8638，6月30日03:00 開賽)。

德國在揭幕戰大炒半場前剩10人應戰的蘇格蘭，後者最終1分包尾出局，主隊贏波戰績未可盡信。前仗遇上實力平平的匈牙利，德國憑穆斯亞拿、根度簡各建一功，贏來未現霸氣；到分組賽尾輪遇上瑞士，德國篤定出線仍排強陣，但結果踢來更狼狽，幸保1分，保住首名出線資格。

富克洛狀態更勝夏維斯

上仗補時階段頭槌扳平的中鋒富克洛，演出頗具威脅；奈何上陣時間不多，反而狀態轉沉的夏維斯，持續正選掛帥，亦令德國進攻點變得單調。中堅莊拿芬泰希累計黃牌夠數，今場自動停賽；幸好頂上的尼高舒洛達碧克，防守能力更強，主隊守力無損。

丹麥上屆以黑馬身分爆冷殺入4強，今屆分組賽3戰全和，演出無甚殺傷力，但卻韌力十足；縱然逼和英格蘭的入球功臣希祖文特，同樣因累積黃牌夠數要停賽，幸好球隊踢法整體，防線亦硬橋硬馬，影響不大。雙方對上6次交手，丹麥只嘗一敗，遇上東道主預期又會死守，入球應不會多。