歐洲國家盃｜英格蘭的「沉悶足球」　悶和斯洛文尼亞取首名出線

兩軍正選陣容 英格蘭（4-2-3-1）：比克福特（Jordan Pickford）；基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、捷比亞（Kieran Trippier）；迪格蘭賴斯（Declan Rice）、干拿加歷查（N'Golo Kante）；布卡約沙卡（Bukayo Saka）；祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）；哈利卡尼（Harry Kane） 斯洛文尼亞（4-4-2）：奧比歷（Jan Oblak）；卡尼歷（Zan Karnicnik）、迪古錫（Vanja Drkusic）、查卡比祖爾（Jaka Bijol）、沙利斯基艾歷真沙（Erik Janza）；史杜贊奴域（Petar Stojanovic）、阿當施連（Adam Gnezda Cerin）、艾斯歷（Timi Max Elsnik）、贊馬卡亞（Jan Mlakar）；史保亞（Andraz Sporar）、施斯高（Benjamin Sesko）

英軍31分鐘方錄首射 空有控球權亦無用 英格蘭攻力繼續疲憊，及至20分鐘才有一次具威脅的埋門。迪格蘭賴斯放出直線，予入路入楔的菲爾科頓再傳中予小禁區內無人看管的布卡約沙卡射入空門。然而旁證舉旗示意越位，故此入球無效。「三獅軍團」空有控球權，但要等到31分鐘才迎來他們今場比賽的首次射門，哈利卡尼施放冷箭但角度正中，被斯洛文尼亞門將奧比歷輕易接著。 其後英格蘭嘗試多番攻門，但都不能攻破斯洛文尼亞的大門，上半場兩隊互交白卷。

高爾彭馬終出場 難助英格蘭入球 換邊後英格蘭立即換入邁奴（Kobbie Mainoo），取代今場正選的干拿加歷查，攻勢明顯更入肉，但都未能造成太大威脅。今季於車路士如魚得水的高爾彭馬（Cole Palmer）首兩仗未有出場機會，及至今場70分鐘最終替英軍上陣，後備入替右翼布卡約沙卡。 臨完場前高爾彭馬於右路曾有一次半單刀機會，但射門太正中未能考驗奧比歷。英格蘭其後攻勢沒甚建樹，兩隊以0:0完場。