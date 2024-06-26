歐洲國家盃｜英格蘭的「沉悶足球」　悶和斯洛文尼亞取首名出線

賽前已獲出線資格的英格蘭，於C組最後一輪分組賽對陣斯洛文尼亞，力爭首名。
近期英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）因排陣保守而遭詬病，今仗他對正選陣容亦只作出一個調動，由干拿加歷查（Conor Gallagher）擔任中場，取代首兩場客串踢中場的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）。
英格蘭全場繼續大踢「保守波」，最終兩隊亦未能取得入球，以0:0完賽。「三獅軍團」分組賽三戰得五分，以較少失球壓過同分的丹麥，以首名出線16強。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
兩軍正選陣容
英格蘭（4-2-3-1）：比克福特（Jordan Pickford）；基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi）、捷比亞（Kieran Trippier）；迪格蘭賴斯（Declan Rice）、干拿加歷查（N'Golo Kante）；布卡約沙卡（Bukayo Saka）；祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）；哈利卡尼（Harry Kane）
斯洛文尼亞（4-4-2）：奧比歷（Jan Oblak）；卡尼歷（Zan Karnicnik）、迪古錫（Vanja Drkusic）、查卡比祖爾（Jaka Bijol）、沙利斯基艾歷真沙（Erik Janza）；史杜贊奴域（Petar Stojanovic）、阿當施連（Adam Gnezda Cerin）、艾斯歷（Timi Max Elsnik）、贊馬卡亞（Jan Mlakar）；史保亞（Andraz Sporar）、施斯高（Benjamin Sesko）
英軍31分鐘方錄首射 空有控球權亦無用
英格蘭攻力繼續疲憊，及至20分鐘才有一次具威脅的埋門。迪格蘭賴斯放出直線，予入路入楔的菲爾科頓再傳中予小禁區內無人看管的布卡約沙卡射入空門。然而旁證舉旗示意越位，故此入球無效。「三獅軍團」空有控球權，但要等到31分鐘才迎來他們今場比賽的首次射門，哈利卡尼施放冷箭但角度正中，被斯洛文尼亞門將奧比歷輕易接著。
其後英格蘭嘗試多番攻門，但都不能攻破斯洛文尼亞的大門，上半場兩隊互交白卷。
高爾彭馬終出場 難助英格蘭入球
換邊後英格蘭立即換入邁奴（Kobbie Mainoo），取代今場正選的干拿加歷查，攻勢明顯更入肉，但都未能造成太大威脅。今季於車路士如魚得水的高爾彭馬（Cole Palmer）首兩仗未有出場機會，及至今場70分鐘最終替英軍上陣，後備入替右翼布卡約沙卡。
臨完場前高爾彭馬於右路曾有一次半單刀機會，但射門太正中未能考驗奧比歷。英格蘭其後攻勢沒甚建樹，兩隊以0:0完場。
哈利卡尼大讚彭馬和哥頓 「為球隊帶來突破」
賽後隊長哈利卡尼對能夠首名出線表示滿意，「能夠首名出線，這就是我們賽前的目標，現在我們做到了。這是一場苦戰，我認為我們今仗的表現比上兩仗好。」這名前鋒亦明言，球隊在埋門處理未夠好，「我們就只欠缺那埋門的一部份，要探討一下如何在最後一傳、最後一腳做得更好。」對於今仗後備上陣的高爾彭馬及安東尼哥頓，他亦加以讚許，「他們都做得很好，出場後為球隊帶來活力，為戰局帶來新的突破，這正正就是我們需要的。」
受惠於同組另一場比賽（丹麥對塞爾維亞）同樣以0:0完場，故英格蘭於C組三戰取得1勝2和得5分，以較少失球壓過丹麥以首名出線。出線16強後，將會迎戰D或E組的第三名。
歐國盃明日賽程：
6月27日（四）凌晨12時 — 斯洛伐克對羅馬尼亞
6月27日（四）凌晨12時 — 烏克蘭對比利時
6月27日（四）凌晨3時 — 格魯吉亞對葡萄牙
6月27日（四）凌晨3時 — 捷克對土耳其