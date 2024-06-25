歐洲國家盃｜西班牙半力出擊「夠做」　阿爾巴尼亞一球落敗黯然出局

B組上演最後一輪分組賽，由已經篤定首名出線的西班牙，對陣今場非勝不可的阿爾巴尼亞。已奪首名的西班牙進行大輪換，對正選陣容作出高達十個調動。與上兩場的正選十一人相比，僅有中堅拿樸迪（Aymeric Laporte）留效正選。

雖然盡出後備，但「狂牛軍團」勝在陣容深度，後備兵質素依然上乘，最終憑著費倫托利斯（Ferran Torres）一箭定江山，以一球小勝阿爾巴尼亞，以小組三場全勝的姿態首名晉身16強；而落敗的阿爾巴尼亞三場只得一分，黯然出局。