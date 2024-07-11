歐洲國家盃｜英格蘭反勝荷蘭闖決賽 後備奇兵屈堅斯絕殺！　

兩軍正選陣容 兩隊教練朗奴高文（Ronald Koeman）及修夫基（Gareth Southgate）賽前點將，對正選陣容僅作出一個調動。上場停賽的英格蘭中堅馬克古希（Marc Guehi）今場復任正選，至於布卡約沙卡（Bukayo Saka）及捷比亞（Kieran Trippier）相信會繼續擔任兩邊翼衛；至於荷蘭則以當耶爾馬倫（Donyell Malen）取代貝雲積（Steven Bergwijn）作正選。 英格蘭（3-4-2-1）： 比克福特（Jordan Pickford） 基爾獲加（Kyle Walker）、史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guehi） 布卡約沙卡（Bukayo Saka）迪格蘭賴斯（Declan Rice）、邁奴（Kobbie Mainoo）、捷比亞（Kieran Trippier） 菲爾科頓（Phil Foden）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham） 哈利卡尼（Harry Kane） 荷蘭（4-3-3）： 加普（Cody Gakpo）、迪比（Memphis Depay）、當耶爾馬倫（Donyell Malen） 雷恩達斯（Tijjani Reijnders）、沙維西蒙斯（Xavi Simons）、謝迪舒賀順（Jerdy Schouten） 尼敦阿基（Nathan Ake）、華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）、迪維積（Stefan de Vrij）、杜費斯（Denzel Dumfries） 華布根（Bart Verbruggen） 歐洲國家盃｜決賽ViuTV周一凌晨3時免費直播（附連結）

兩隊合演精彩半場 英荷各一言和 開賽僅7分鐘，荷蘭迎來驚喜開局。迪格蘭賴斯於中場中路被沙維西蒙斯截球，這名年僅21歲的荷蘭小將推順後狂抽，皮鞋直飛死角，英格蘭門將比克福特欲救無從，「橙衣軍團」早早領先1:0。 其後英格蘭策動反擊，前鋒哈利卡尼於禁區內混戰射門，在射門後被荷蘭右閘杜費斯踩中右腳。本來球證施維亞（Felix Zwayer）並未有判罰，但經過視像助理裁判（VAR）建議後，這名德籍球證往場邊觀看重播後，判罰十二碼。哈利卡尼操刀中鵠，於18分鐘為「三獅軍團」追成1:1平手。之後英軍於22分鐘迎來反超前良機，菲爾科頓於禁區內接應邁奴傳送，扭過一名守衛後右腳射地波，卻被杜費斯戴罪立功「護空門」。 上半場兩隊接踵而來，杜費斯於30分鐘接應角球，壓著邁奴迎頂攻門，卻僅僅中楣；1分鐘後菲爾科頓禁區外施放冷箭，可惜中柱而歸。半場過程相當精彩，兩隊暫以1:1打成平手。

沙卡食「詐糊」 後備奇兵奧尼屈堅斯絕殺 換邊後英格蘭教練修夫基馬上換入左閘盧基梳爾，另一邊朗奴高文也不怠慢，以韋格賀斯換入當耶爾馬倫。兩隊節奏稍為放緩，未有上半場的對攻場面。 及至65分鐘，華基爾雲迪積克接應罰球於禁區內起腳，英格蘭門將比克福特反應快撲出底線。英軍於79分鐘差點反超前，基爾獲加傳中予布卡約沙卡禁區內起腳建功，可惜旁證判定基爾獲加越位在先，入球無效。 臨完場前補時階段，英格蘭後備兩名奇兵施展魔法。奧尼屈堅斯接應高爾彭馬的傳送，在禁區內先轉身，再勁射遠柱得手。英格蘭憑著這個絕殺入球，成功以2:1反勝荷蘭。

屈堅斯絕殺逐格睇：