今日有咩賭｜利昂再贏維奧萊特不成問題 FC洛杉磯主場贏面高

4月12日馬會開盤賽事，由阿甲到中北美洲冠軍盃都包羅萬有。CA普拉坦斯作客巴拉卡斯中央仍可秤先客隊，至於利昂再贏維奧萊特不成問題，FC洛杉磯主場迎溫哥華白帽贏面高。 巴拉卡斯中央 對 CA普拉坦斯（球賽編號FB9935，4月12日1︰00開賽） 維奧萊特 對 利昂（球賽編號FB9940，4月12日8︰00開賽） FC洛杉磯 對 溫哥華白帽（球賽編號FB9931，4月12日10︰15開賽）

巴拉卡斯中央近兩場聯賽吞了6蛋 巴拉卡斯中央剛戰又吞泰拿尼斯3蛋，近兩場聯賽吞了6蛋，進退完全失據；主帥迪比奧里今場又要變陣，洛迪高靴里拉將會擔正，改善中場組織力。CA普拉坦斯剛戰靠後備上陣的麥斯加拉沙建功，絕殺科爾多瓦學院；他在今場將任正選，支援雙箭頭尼高拉斯沙維圖及朗拿度馬天尼斯。 巴拉卡斯中央 對 CA普拉坦斯賽前分析及數據

維奧萊特首回合慘吞利昂5蛋 維奧萊特首回合慘吞利昂5蛋，早段失球打亂部署；主帥朗尼艾迪米今場將變陣，首回合後備上陣的中場莊尼柏利馬及奧利華皮亞，有望擔正。利昂的域陀達域拿首回合梅開二度，今場仍會與亦有士哥兼交出2次助攻的安祖文拿「雙翼齊飛」。同場後備上陣各入一球的迪約里奧及艾利斯靴南迪斯，或出任正選。 維奧萊特 對 利昂賽前分析及數據