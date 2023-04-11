今日有咩賭｜利昂再贏維奧萊特不成問題 FC洛杉磯主場贏面高

4月12日馬會開盤賽事，由阿甲到中北美洲冠軍盃都包羅萬有。CA普拉坦斯作客巴拉卡斯中央仍可秤先客隊，至於利昂再贏維奧萊特不成問題，FC洛杉磯主場迎溫哥華白帽贏面高。
巴拉卡斯中央 對 CA普拉坦斯（球賽編號FB9935，4月12日1︰00開賽）
維奧萊特 對 利昂（球賽編號FB9940，4月12日8︰00開賽）
FC洛杉磯 對 溫哥華白帽（球賽編號FB9931，4月12日10︰15開賽）
巴拉卡斯中央近兩場聯賽吞了6蛋
巴拉卡斯中央剛戰又吞泰拿尼斯3蛋，近兩場聯賽吞了6蛋，進退完全失據；主帥迪比奧里今場又要變陣，洛迪高靴里拉將會擔正，改善中場組織力。CA普拉坦斯剛戰靠後備上陣的麥斯加拉沙建功，絕殺科爾多瓦學院；他在今場將任正選，支援雙箭頭尼高拉斯沙維圖及朗拿度馬天尼斯。
巴拉卡斯中央 對 CA普拉坦斯賽前分析及數據
巴拉卡斯中央剛戰大敗於泰拿尼斯腳下，近5場聯賽只得2和3負，入少失多，主場出戰也不宜睇得太高。CA普拉坦斯剛戰擊敗科爾多瓦學院，近3場聯賽全勝兼不失一球，強勢作客鬥巴拉卡斯中央，仍可秤先。雙方近2次交手，CA普拉坦斯1勝1和；上次0比0。
巴拉卡斯中央 對 CA普拉坦斯賠率
維奧萊特首回合慘吞利昂5蛋
維奧萊特首回合慘吞利昂5蛋，早段失球打亂部署；主帥朗尼艾迪米今場將變陣，首回合後備上陣的中場莊尼柏利馬及奧利華皮亞，有望擔正。利昂的域陀達域拿首回合梅開二度，今場仍會與亦有士哥兼交出2次助攻的安祖文拿「雙翼齊飛」。同場後備上陣各入一球的迪約里奧及艾利斯靴南迪斯，或出任正選。
維奧萊特 對 利昂賽前分析及數據
來自海地的維奧萊特，首回合作客以0比5大敗於墨超的利昂腳下，未能重現上圈爆冷氣走美職FC奧斯汀的威勢；球隊落後太多，今場又只在中立場出擊，不值支持。利昂首回合大幅度優勢，近況持續平穩，位居墨超前列；今場睇定來踢，再贏一仗不成問題。雙方上次交手，利昂勝5比0。
維奧萊特 對 利昂賠率
FC洛杉磯大勇射手丹尼斯布安加，首回合梅開二度，表現搶鏡，剛戰美職又中三元；今場繼續與首回合也有入球的奧保高，以及交出助攻的卡路士韋拿合組三叉戟。溫哥華白帽首回合主場大敗，進退失據；主帥沙迪尼今場肯定變陣，首回合以後備上陣的中場阿里阿密及前鋒施蒙比查亞，今場將出任正選。
FC洛杉磯 對 溫哥華白帽賽前分析及數據
FC洛杉磯首回合大勝溫哥華白帽
美職內訌。FC洛杉磯首回合大勝溫哥華白帽3比0，今戰返回主場，可以睇定來踢；球隊在新季美職勇況冒起，漸復霸氣，今場贏面仍然較高。溫哥華白帽首回合主場大敗，新季美職表現一般；作客成績平平，今場作客難望反先。雙方近3次交手，FC洛杉磯2勝1負；上次勝3比0。