今日有咩賭｜法林明高主W興高采「列」哥連泰斯迎升班馬勝算「高」

4月16日晚上及4月17日凌晨馬會開盤賽事，挪威聯賽及巴西甲組聯賽都值得留意。撐莫迪主場反底奪洛連堡，另法林明高主場迎哥列迪巴及及哥連泰斯鬥高士路都有不錯勝算。

撐莫迪主場反底奪「堡」

莫迪對上週作客0比1敗給特林素應感到難以置信。球隊壟斷了比賽，但錯失很多機會，並遇上對手「上身」的門將。不過莫迪明顯是質素超班的球隊，若他們繼續保持這樣的表現，很有機會衛冕聯賽。新加盟的前鋒維頓貝利沙力求盡快開齋取得入球以站穩陣腳。

洛辛堡驚險小勝維京1比0展開球季，阿祖安彭利拿以精彩入球一箭定江山，但球隊實際上只值得取回和局。洛辛堡在該戰沒有創造太多機會，而球隊的後防犯錯沒有導致失球亦屬有運。洛辛堡上季聯賽15場作客只得4勝，明顯作客力不從心。