今日有咩賭｜法林明高主W興高采「列」哥連泰斯迎升班馬勝算「高」

4月16日晚上及4月17日凌晨馬會開盤賽事，挪威聯賽及巴西甲組聯賽都值得留意。撐莫迪主場反底奪洛連堡，另法林明高主場迎哥列迪巴及及哥連泰斯鬥高士路都有不錯勝算。
莫迪 對 洛辛堡（球賽編號FB0083，4月16日23︰00開賽）
法林明高 對 哥列迪巴（FB0210，4月17日03︰00開賽）
哥連泰斯 對 高士路（球賽編號FB0211，4月17日03︰00開賽）
撐莫迪主場反底奪「堡」
莫迪對上週作客0比1敗給特林素應感到難以置信。球隊壟斷了比賽，但錯失很多機會，並遇上對手「上身」的門將。不過莫迪明顯是質素超班的球隊，若他們繼續保持這樣的表現，很有機會衛冕聯賽。新加盟的前鋒維頓貝利沙力求盡快開齋取得入球以站穩陣腳。
洛辛堡驚險小勝維京1比0展開球季，阿祖安彭利拿以精彩入球一箭定江山，但球隊實際上只值得取回和局。洛辛堡在該戰沒有創造太多機會，而球隊的後防犯錯沒有導致失球亦屬有運。洛辛堡上季聯賽15場作客只得4勝，明顯作客力不從心。
莫迪 對 洛辛堡賽前分析及數據
莫迪在近4次交手3勝
莫迪應可在今仗取勝，展示其超卓的質素及級數。若莫迪可延續上仗表現，並好好把握機會的話，今仗可在主場輕鬆贏波。洛辛堡近5次到訪莫迪主場全敗。而莫迪在近4次交手錄得3勝，包括上季在主場勝2比1。
莫迪 對 洛辛堡賠率
法林明高辭退域陀彭利拿
法林明高今年戰績一般，在簽入域陀彭利拿執掌帥印後，在南美自由盃及南美超級盃連番失利輸波，球會最終決定辭退這名葡萄牙籍教練。對法林明高的好消息是，哥列迪巴同樣也在苦苦掙扎。哥列迪巴今年首數月的比賽未能取得成功，球迷要求主帥下台之聲不絕於耳。
法林明高 對 哥列迪巴賽前分析及數據
哥列迪巴作客法林明高往績一般
法林明高大部份球員顯然未在最佳狀態，或許是對前任教練的無聲抗議，如今他已掛冠而去，相信一切將回復正常，聯賽首戰有望以主勝來個好開始。哥列迪巴作客法林明高往績一般，歷來僅拿下2勝，最近1次客破對手已是2015年。
法林明高 對 哥列迪巴賠率
重心推介哥連泰斯主勝
哥連泰斯去年以第4名完成聯賽，藉此獲得今年南美自由盃參賽資格，不過今年開局表現慢熱，甚至未能晉級聖保羅省聯賽決賽階段。
哥連泰斯球迷對此大失所望，高士路支持者同樣「唔收貨」。事實上，高士路狀態一直低迷，亦未能晉級州聯賽的決賽階段。
哥連泰斯 對 高士路賽前分析及數據
高士路新升班 護級為重
高士路在乙組打滾數季後，終於重回甲組行列，但由於陣容人腳及投放資源有限，今年首要目標是避免再次降班，奈何今週需出征主場表現硬淨的哥連泰斯，主勝可謂無懸念。高士路近5次面對哥連泰斯保持不敗，錄得4勝1和，最近1次不敵對手已是2018年的聯賽。