今日有咩賭｜漢堡打吡迎聖保利主勝 馬薩特蘭主場差捧客勝

4月22日凌晨至4月22日早上馬會開盤賽事，分別有德乙及墨超。留守德乙多時的漢堡為爭重返德甲不容再失，迎戰聖保利可取主勝。至於墨西哥的FC馬薩特蘭主場成績加上實力不如蒙特雷，捧客勝。 漢堡 對 聖保利（球賽編號FB0347，4月22日00︰30開賽） 達斯泰特 對 卡爾斯魯厄（球賽編號FB0348，4月22日00︰30開賽） FC馬薩特蘭 對 蒙特雷（球賽編號FB0343，4月22日09︰00開賽）

漢堡打吡戰捧主勝 今輪首仗上演漢堡打吡。漢堡上仗聯賽兩球淨負凱沙羅頓，近7仗聯賽只得2勝，跌至升班附加賽席，落後次席海登咸1分。球隊在主場聯賽表現頗佳，入球量排第3，14戰只負3回。 漢堡 對 聖保利賽前分析及數據