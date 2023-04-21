今日有咩賭｜漢堡打吡迎聖保利主勝 馬薩特蘭主場差捧客勝

4月22日凌晨至4月22日早上馬會開盤賽事，分別有德乙及墨超。留守德乙多時的漢堡為爭重返德甲不容再失，迎戰聖保利可取主勝。至於墨西哥的FC馬薩特蘭主場成績加上實力不如蒙特雷，捧客勝。
漢堡 對 聖保利（球賽編號FB0347，4月22日00︰30開賽）
達斯泰特 對 卡爾斯魯厄（球賽編號FB0348，4月22日00︰30開賽）
FC馬薩特蘭 對 蒙特雷（球賽編號FB0343，4月22日09︰00開賽）
漢堡打吡戰捧主勝
今輪首仗上演漢堡打吡。漢堡上仗聯賽兩球淨負凱沙羅頓，近7仗聯賽只得2勝，跌至升班附加賽席，落後次席海登咸1分。球隊在主場聯賽表現頗佳，入球量排第3，14戰只負3回。
漢堡 對 聖保利賽前分析及數據
重心推介：主勝
聖保利自易帥起連勝10場聯賽，上輪終於斷纜，面對布倫瑞克早早失兩球，查高夫美迪在末段入球只夠破蛋，仍負1比2。他們作客聯賽近6仗不敗，正值5連勝，而且對漢堡的近績不俗。
聖保利銳氣受挫，隨即作客死敵漢堡。漢堡為保升班機會，不容有失，主場之利可助一臂。今戰可博主勝。近4次交鋒，聖保利佔優贏3次。
漢堡 對 聖保利賠率
達斯泰特「厄」緊主場威力
達斯泰特在聯賽3連勝後上仗斷纜，0比1不敵杜塞爾多夫。可幸他們仍保4分榜首優勢，冀憑今季主場聯賽未敗及失球並列最少的佳績，在今仗重振雄風。
卡爾斯魯厄繼續反彈，剛仗聯賽4比2勇挫比勒費爾德，近10仗聯賽只逢1敗。惟他們近5仗作客聯賽只勝2仗，造訪強手想搶分，還望近期佳態能起作用。
達斯泰特 對 卡爾斯魯厄賽前分析及數據
重心推介：主勝
達斯泰特主場表現醒神，今戰可望以勝利延續聯賽主場不敗走勢。兩軍近3次聯賽交手，各勝1仗，打和1次。
達斯泰特 對 卡爾斯魯厄賠率
墨超榜首鬥榜尾 客勝穩開
FC馬薩特蘭上輪1比2主場不敵迪祖亞拿，吃下今季聯賽第12場敗仗。FC馬薩特蘭後防繼續慌失失，結果輸掉兩個12球，造就對手的簡尼路梅開二度致勝。FC馬薩特蘭在聯賽15戰只得7分，失球多達35球，比任何墨超球隊都要多。
蒙特雷上輪同樣在主場輸波，1比2不敵拿根亞。聯賽一哥該仗遇上苦戰，富尼斯摩利雖窩利建功協助蒙特雷領先，但拿根亞之後先由祖安保尼達扳平，戰至下半場補時階段更博得12碼，由柏斯亞度操刀絕殺對手。蒙特雷輸波後仍繼續高據榜首及穩奪前4種籽資格。
FC馬薩特蘭 對 蒙特雷賽前分析及數據
重心推介：客勝
FC馬薩特蘭聯賽主場8戰1勝7負，是主場成績最差球隊；蒙特雷則聯賽作客7戰5勝1和1負。兩軍實力懸殊，客勝在望。蒙特雷近5次鬥FC馬薩特蘭，錄得3勝2和。去年九月最近一次交鋒時，兩軍以0比0打成平手。