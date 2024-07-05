歐洲國家盃｜法國欠板斧 難贏葡萄牙

歐國盃半準決賽今晚尾場同樣矚目，葡萄牙在漢堡大戰法國。雙方在晉級過程均仍未能展現最好一面，在狀態仍有瑕疵之下；尤其世盃亞軍法國在爭取入球遇上難題，今場要在法定時間贏波，恐怕不易。足智彩初步開出「讓球」，葡萄牙受讓[0/+0.5]，可以支持(球賽編號FB8646，7月6日03:00開賽)。

法國在16強以1比0小勝比利時，唯一入球是多得對手尾段的烏龍波。王牌前鋒基利安麥巴比(Kylian Mbappe)受鼻骨傷勢影響，戴上保護面罩下發揮明顯受影響，臨門一腳容易偏差。事實上，「麥總」上仗5射0入球，今屆唯一入球只是來自分組賽對波蘭的12碼。