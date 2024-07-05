歐洲國家盃｜法國欠板斧 難贏葡萄牙

歐國盃半準決賽今晚尾場同樣矚目，葡萄牙在漢堡大戰法國。雙方在晉級過程均仍未能展現最好一面，在狀態仍有瑕疵之下；尤其世盃亞軍法國在爭取入球遇上難題，今場要在法定時間贏波，恐怕不易。足智彩初步開出「讓球」，葡萄牙受讓[0/+0.5]，可以支持(球賽編號FB8646，7月6日03:00開賽)。
法國在16強以1比0小勝比利時，唯一入球是多得對手尾段的烏龍波。王牌前鋒基利安麥巴比(Kylian Mbappe)受鼻骨傷勢影響，戴上保護面罩下發揮明顯受影響，臨門一腳容易偏差。事實上，「麥總」上仗5射0入球，今屆唯一入球只是來自分組賽對波蘭的12碼。
再者，「高盧雄雞」主帥迪甘斯(Didier Deschamps)本屆一直未能找到理想進攻模式，在傳統中鋒基奧特(Olivier Giroud)不受重用，名將基沙文(Antoine Griezmann)發揮欠佳下，缺乏撕破對手防線能力；今屆該隊3個入球除麥巴比的極刑外，其餘兩球都來自烏龍波，可見一斑。再者，中場重心拉比奧特(Adrien Rabiot)又因累積黃牌夠數，今場停賽，再削球隊的爭勝能力。
葡萄牙被睇淡或有驚喜？
對手葡萄牙上仗苦戰至互射12碼，才打敗實力偏弱的斯洛文尼亞；面對對方死守，以衝刺力大減的基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)作箭頭，葡軍鋒力未算銳利。不過，葡軍今戰面對歐洲頂級強隊法國，傳控踢法反而會大派用場；只要中堅比比(Pepe)保持硬淨，加上越戰越勇、上仗贏波頭號功臣門將迪奧高哥斯達(Diogo Costa)把守大門，料無後顧之憂。葡萄牙今場成冷門一方，當然值得支持，博他們法定時間起碼保住不敗。