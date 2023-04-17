英超｜列斯聯拒死守劍指三分 利物浦「大」得起

4月18日凌晨3時英超賽事，由努力護級的列斯聯迎5場不勝的利物浦。列斯聯踢法不會死守，料會與利物浦鬥攻，入球大3.5球2.22倍值得一試。

利物浦以44分排英超第8，後上壓過熱刺、曼聯、紐卡素取得歐聯席位機會不大。列斯近7場都有失球，全季英超30場失54球，反映防守不夠緊密，而30場入39球總算下游球會攻力僅次李斯特城。最近3次對決都沒有和波，而最近5次對賽只有一場總入球低於3球，曾出現4︰3、6︰0等大比數。入球大3.5球2.22倍，穩陣派可考慮3/3.5球大1.98倍。

利物浦逼和阿仙奴振士氣

列斯聯以29分排第16，只以2分高於降班區的諾定咸森林，護級壓力高企，需要主攻博三分，不會死守。利物浦近5場不勝，幸好去仗落後阿仙奴兩球下追平2︰2，或多或少振奮士氣。利物浦作者仍要讓半/一視乎那一隊首名入球，不如考慮其他賠率較好的選擇。堤亞高艾簡達拿復出後，在利物浦中場組織力及關鍵傳球較占士米拿、軒達臣等佳，略為睇高利物浦半線，可以考慮波膽1︰2（6.9倍）或2︰3（17倍）。