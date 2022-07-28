田徑世錦賽︱古巴代表團3人疑潛逃　包括東京奧運鐵餅銅牌得主

在美國俄勒岡州舉行的世界田徑錦標賽在本周初已經結束，不過古巴代表團據報有3人失蹤，懷疑已經出逃。當中包括在東京奧運贏得擲鐵餅銅牌的31歲代表Yaime Perez，以及19歲的標槍選手Yiselena Ballar。

美國傳媒報道，Yaime Perez在邁亞密等候轉機期間，脫離古巴代表團。而Yiselena Ballar早前亦是在邁亞密轉機時逃走，同樣逃走的還有古巴的物理治療師Carlos Gonzalez，他是與Yaime Perez在同一日出逃。古巴官員就批評3人「嚴重違反紀律」。

早前已有3獎牌選手出走

古巴在今年已先後有奧運摔跤冠軍Ismael Borrero、東京奧運跳遠銀牌得主Juan Miguel Echevarria以及獨木舟金牌選手Fernando Jorge出逃。美國傳媒指，相信與當地經濟危機惡化，以致大量古巴人逃離。古巴的運動員協會主席就表示：「我對他們感到抱歉，因為他們因為金錢的理由而選擇更換他們的戰衣。」

古巴在今屆的世錦賽表現未如理想，在今屆賽事未獲得任何獎牌。其中獎牌希望的Yaime Perez，在世錦賽僅獲得第7名，至於Yiselena Ballar在2019年的世青賽獲得銅牌，不過在未有出賽就已經選擇出逃。