芒草季節2022｜最新5大秋冬芒草行山好去處 附行山路線+交通安排

［芒草季節2022］香港芒草季節為每年10月尾至11月初，不少人提起芒草都會先想起大東山芒草，但其實香港在芒草季節時有不少行山路線都可以登山賞芒草，其中亦可順道觀賞紅葉、纜車等打卡好去處。以下文章便和讀者分享多條芒草行山路線/賞芒好去處，由初級路線到高難度版都可供選擇。

芒草行山路線1： 大東山 芒草 大東山多年前已是行山熱點，直到陳奕迅的EP《Taste the Atmosphere》封面照一出，大東山便得到了「陳奕迅山」之名，每到10月至11月的芒草季節都會人山人海。只是大東山高869米，為香港第3高山峰，賞芒人士如果想找條上落最容易的路線，便可由東涌巴士總站乘3號嶼巴，在伯公坳下車沿路前行上樓梯，約40分鐘便到大東山一號觀景台，可看到兩旁密密麻麻的芒草。 大東山 芒草路線概要： 路線：伯公坳→大東山一號觀景台→標距柱L15左轉→跳板石→大東山山頂→爛頭營→>伯公坳

交通︰東涌3M嶼巴或11及23號嶼巴，於伯公坳起步

距離/ 需時：約6公里/ 5-6小時 注意： 東涌巴士3號嶼巴設分段收費，上巴士時向車長講明在伯公坳落，可獲分段折扣 爛頭營不應站或坐在屋頂打卡，免生危險 記得遵守山野不留痕守則， 自己垃圾自己帶走 上山連同拍照及休息約5小時，全程幾乎沒有樹蔭，要做好防曬準備

芒草行山路線2：東北船灣郊野公園苗三古道 想睇芒草未必要挑戰高難度的大東山，難度較低又可以看到芒草和紅葉還有位於東北船灣郊野公園的苗三古道。苗三古道樹蔭多，岸邊生物多樣化，沿中可見到招潮蟹及赤紅色岩石，中途又有補給站，是條人氣高企的賞芒草路線。 苗三古道路線概要： 路線：烏蛟騰→九担租→苗三古道→上苗田→下苗田→三椏村→原路折返

交通︰大埔墟鐵路站乘275R九巴或20R小巴總站起步

距離/ 需時：約10公里/ 5.5小時 注意： 部份地段電話訊號接收不良，宜帶齊地圖指南針、預先規劃路線，再下載離線地圖作保險 苗三古道海岸的岩石達一億年歷史，勿拿走或破壞岩石 可於荔枝窩碼頭乘船回程到馬料水的​​​​​​

芒草行山路線3：彌勒山經昂坪棧道 彌勒山人氣相對低，但風景及芒草不遜其他路線。彌勒山望向鳳凰山見盡疊嶂層巒，而且經昂坪360救援徑（昂坪棧道）可瞰香港國際機場，近距離與纜車拍照，亦可和大片芒草打卡。 彌勒山路線概要： 路線：昂坪廣場→心經簡林/天壇大佛→彌勒山（751米）→昂坪360救援徑（昂坪棧道）→逸東邨→東涌

交通︰東涌乘嶼巴23號到昂坪 廣場 起步

廣場 距離/ 需時：約7.5公里/ 4.5小時 注意： 昂坪棧道上落山一點都不輕鬆，記得帶上行山杖

芒草行山路線4：八仙嶺尋找芒草海 衛奕信徑9段八仙嶺行山路線難度不低，其中亦有一段天梯約1.5公里內要爬升350米，對於行山新手甚為容易「爆偈」。只是走過黃嶺、行至純陽峰與犁壁山間，於秋冬天時便可看到壯觀的芒草海，犁壁山芒草盛放，不遜大東山。 八仙嶺路線概要： 路線：鶴藪水塘→屏風山→黃嶺→犁壁山→八仙嶺→大美督

交通︰ 粉嶺乘52B小巴往鶴藪東山下起步

粉嶺乘52B小巴往鶴藪東山下起步 距離/ 需時：約10.5公里/ 6小時 注意： 八仙嶺一帶蜜蜂數目不少，根據漁護署指引，行山人士勿行入草叢等蜜蜂聚居點、勿打擾蜂巢、勿用香體用品 八仙嶺是衛奕信徑難度最高一段，登屏風山的天梯極大級，全程總攀升和總下坡分別超過850米，不容輕視

芒草行山路線5：馬鞍山 一片銀白海浪如仙境 馬鞍山郊野公園有多條受歡迎的行山路線，而其中一條較為崎嶇難行但又可以看到滿山芒草的便是連走馬鞍山（702米） 附近的山嶺，包括吊手岩（588米）、牛押山（677米）和大金鐘（534米）。於牛押山與馬鞍山之間的芒草最為壯觀，身高及人的金黃芒草滿佈山頭，隨風輕曳，置身在一片銀白海浪中猶如仙境。 馬鞍山路線概要： 路線：馬鞍山郊野公園 ► 吊手岩 ► 牛押山 ► 馬鞍山 ► 大金鐘 ► 昂平營地 ► 馬鞍山郊野公園

交通︰ 港鐵馬鞍山站乘村巴NR84在馬鞍山郊野公園燒烤場下車

港鐵馬鞍山站乘村巴NR84在馬鞍山郊野公園燒烤場下車 距離/ 需時：約7公里/ 5小時 注意： 大金鐘上斜一段為行山「入門級」，但下山時難度提升了10倍，不少人要半蹲半坐才能緩慢地下山 路線開揚，沿途遮蔭甚少，前往前需要做足防曬功夫